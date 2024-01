(Jmm Caminero) Se indica por la sociología que existen tres grandes estratos sociales: la clase alta, la media, la baja. Algunos las dividen cada una en dos o tres subgrupos.

Por tanto, en las clases altas, se habla de clase alta baja, alta-alta y superalta o superelite, durante siglos era la llamada alta nobleza, ahora es la nobleza financiera y empresarial del mundo. Ahora, como antes, durante siglos, pues formado por familias. Un apellido que están sus manos en muchas cientos de empresas mundiales, con cantidades apreciables de capital y de propiedad, no son ya una persona, sino una familia, que pueden tener cien miembros… pongan ustedes los nombres.

En cambio, los superricos que tanto suenan, que han hecho el capital en estos últimos cincuenta años, todavía no le han dejado la herencia a la segunda generación, todavía son ellos o ellas los que destacan. En algunos casos, ya van dedicándose más a actividades filantrópicas, que es muy propio de Norteamérica, no sé si sucederá también en Asia.

Eso de la escalera mecánica social, que asciende y desciende. Y, es obvio y evidente, que cada uno aspira al ascenso y lucha por no descender, al menos mantenerse, con el espíritu de los tiempos. Es fácil, decía/leía el otro día, un viñetista, creo que J.M. Nieto, es fácil criticar a los curas, a los ricos, a los militares, pero eso, traduzco e indicaba, que lo puede hacer cualquiera, hacer chistes de esa realidad… pero olvidamos muchas cosas, no solo de historia, sino el sentido común. En las regiones donde hay ricos, pongamos por casos en Cataluña, hay más trabajo y más empleo y más nivel de vida, que en las regiones, que no existen –no sé si en la Mancha habrá algún rico con domicilio fiscal y oficial aquí en estas planicies deseantes de agua y de trabajo, o, todos vivirán en Madrid, aunque tengan sus negocios repartidos por diversas geografías…-.

También olvidamos, ya que es un hecho, que los ricos actuales, la inmensa mayoría, de nuevos ricos, o de familias de ricos, que disponen de varias generaciones, salvo excepciones, que surgieron y dieron el paso de la antigua nobleza a la nueva nobleza mercantil. La mayoría son hijos de los que crearon las revoluciones liberales, acontecimiento en Europa, que al menos duró un siglo, desde 1750 hasta bien entrado el diecinueve. Es decir, aunque no se lo crea usted, este sistema, denominado el Nuevo Régimen, a diferencia del Antiguo Régimen, dónde imperaba la Nobleza, pues es un sistema reciente y joven, diríamos no tiene dos siglos, fueron implantados definitivamente, con la Revolución de la Independencia Americana, con la Revolución Francesa, y, después, todas las revoluciones y contrarrevoluciones que se montaron durante décadas…

¿Pero qué sabemos de los ricos, centrémonos, en las clases o estratos altos, en esas tres divisiones, que los sociólogos, algunas escuelas de sociología dividen este trozo de realidad humana, que antes hemos indicado: clases altas-bajas, altas-medias, altas-altas o superelites…?

Yo, personalmente sé muy poco, me temo que usted también, sabe muy poco. Porque conocemos, algunas estadísticas, pero sabemos más bien, porque hay muchos reportajes, como medio viven o subviven los pobres. Existen millones de personas que pasan hambre, que viven en las calles, que existen siempre con el dolor de la falta de un mínimo de economía que les mantenga en dignidad –llamo a tantos científicos y sabios sociales, qué busquen soluciones, a semejanza, como lo hemos hecho con la viruela, la varicela, y, mil otras enfermedades-. Pienso que las enfermedades sociales y económicas, también tendrán solución. Busquen los científicos sociales. Busquemos todos, todos, nuevas ideas y nuevos conceptos y nuevas aplicaciones…

¿Pero cómo viven y existen, las personas que individualmente, las familias que disponen, entre bienes muebles e inmuebles, entre los distintos modos de capital, pongamos por caso más de mil millones de la unidad monetaria, sea dólar o sea euro o libras…? ¿O, cómo viven, esas familias, formada por diez o cincuenta miembros, varias ramas de un origen común, que entre todos disponen entre bienes materiales e inmateriales, una capital de más de mil millones de euros/dólar/libras?

Esas personas, también, que les ha tocado vivir esa circunstancia. Que no será fácil, nada es fácil en esta vida, vivir y existir, con cientos de millones de dólares, y, que tienen que intentar no se pierdan, que aumente, y, además vivir sin perder la cabeza, ni caer en sensualidades sin sentido, en que tienen que trabajar todos los días, aunque no les falte caviar en la mesa o cocido, porque como no sabemos como viven, no sabemos como rellenan los platos y de qué… Esa vida, que creemos es fácil, no será tan fácil. Porque el autocontrol es y debe ser enorme. Y, vivir con las demás personas tampoco. Porque como conocen, quién va con buena voluntad, o quién va con otros intereses…

¿Cómo viven los superricos y las familias superricas del mundo…? ¿Quizás diez mil en todo el mundo, quizás cinco mil, quizás mil… que alcanzan a tener mil millones de euros…? (Sé que a muchos les gustaría que los criticara negativamente sin piedad, a otros, que los alabará y adulará sin límites… Pero solo soy un modesto articulista de opinión, por tanto veo que la realidad, no es solo negra o blanca, sino que dispone de muchos colores… pero si sé, una cosa, que esos que tantos critican negativamente a los superricos, ellos desean serlo, pero no saben o no pueden, no sabemos o no podemos…).

¿Quién sabe si su tataranieto es el origen de una familia de superricos, quién sabe si es superpobre…? Esperemos que dentro de cien años la pobreza se haya terminado en la civilización humana, yo creo que es posible, si de verdad, buscamos soluciones en paz y en racionalidad y en prudencia y en sentido común y consensuando todos. ¡Todos…!

