Los usuarios de Metro de Málaga podrán conocer desde ahora la ubicación exacta de los trenes que circulan por las líneas 1 y 2 gracias a una nueva herramienta tecnológica que ofrece información en tiempo real a través de la aplicación oficial del suburbano y de Google Maps.

Esta mejora supone un nuevo avance en el proceso de digitalización del Metro de Málaga y permitirá a viajeros habituales y visitantes planificar mejor sus desplazamientos, con datos precisos sobre la posición de cada unidad y los tiempos reales de llegada a estaciones y paradas.

Información actualizada segundo a segundo

Hasta ahora, los usuarios disponían de información basada en los horarios teóricos del servicio. Con esta nueva funcionalidad, podrán comprobar en cada momento dónde se encuentra exactamente el tren que esperan, obteniendo una visión mucho más precisa del funcionamiento de la red.

La tecnología también permitirá informar de manera instantánea sobre posibles incidencias, alteraciones del servicio o refuerzos especiales que puedan ponerse en marcha para atender incrementos de demanda.

Un paso más hacia la movilidad inteligente

El sistema ha sido desarrollado gracias a la integración de los datos del sistema ferroviario con los principales estándares internacionales de movilidad digital, permitiendo que la información pueda visualizarse tanto en la aplicación oficial del Metro como en Google Maps.

La iniciativa forma parte de la estrategia de modernización y digitalización del suburbano malagueño, que continúa incorporando herramientas destinadas a mejorar la experiencia de viaje y facilitar el acceso a la información en tiempo real.

Más de una década conectando Málaga

Metro de Málaga cuenta actualmente con 13,6 kilómetros de recorrido distribuidos entre las líneas 1 y 2, que suman un total de 19 estaciones y paradas.

Desde su puesta en funcionamiento en julio de 2014, el suburbano se ha consolidado como una de las principales infraestructuras de transporte público de la capital, superando ya los 105 millones de viajeros transportados.

Con esta nueva funcionalidad, el Metro da un paso más hacia un modelo de movilidad inteligente, conectada y adaptada a las necesidades de una ciudad cada vez más digital y dinámica.