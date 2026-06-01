El Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre acogerá el próximo 21 de junio una nueva cita con Cirkorama, el festival de referencia de las artes circenses contemporáneas. La propuesta elegida para esta edición será Empaque, un espectáculo para todos los públicos que combina malabares, música, flamenco y teatro en una experiencia artística innovadora y sorprendente. Las entradas serán gratuitas mediante invitación, disponible desde el 1 de junio hasta completar aforo.

El espectáculo ‘Empaque’ visitará el Centro Cultural Vicente Aleixandre el próximo 21 de junio a las nueve de la noche. Las entradas serán exclusivamente por invitación, que pueden recogerse a partir de hoy y hasta completar el aforo

El próximo 21 de junio, domingo, a las 21:00 horas, el Centro Cultural Vicente Aleixandre será escenario de una nueva edición del evento Cirkorama con la representación de Empaque, un espectáculo que une la poesía del circo, el flamenco y el humor en una propuesta contemporánea y sorprendente dirigida a todos los públicos. La entrada será únicamente por invitación, que podrá recogerse en el propio Centro Cultural Vicente Aleixandre a partir del 1 de junio hasta completar aforo.

Empaque, tal como revela la propia compañía, se asienta en una “dramaturgia intuitiva donde los malabares, el cante, los ritmos y la palabra se entrelazan para dar forma a una experiencia escénica original y llena de sensibilidad. ¿Empaque de qué? El malabarista lanza la pelota al aire, el flamenco recoge la bata de cola mientras el artista se calza los guantes de boxeo para dar patadas como si fuera un chiquillo que canturrea una pregunta que le ronda el alma. ¿Tú lo entiendes? Empaque tiene la elegancia de plantear una pregunta que, a veces, se atraganta: ¿quién soy? La respuesta no la tiene nadie. Si tú la tienes… ¡Ole tú!”

El espectáculo es organizado por la Diputación de Málaga, dentro de la programación de Cirkorama, festival de referencia en las artes circenses contemporáneas, junto con la colaboración del Área de Cultura.

Desde el Área de Cultura, que dirige el edil Manuel López, quieren invitar a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de esta propuesta artística única y diferente.