En los institutos IES Juan Ramón Jiménez de Málaga, Galileo de Alhaurín de la Torre, Los Manantiales y Playamar de Torremolinos se celebran una serie de actividades culturales dignas de mención especial como son las siguientes :

Festival Got talent donde el alumnado muestra sus talentos o capacidades especiales y singulares al resto de la comunidad educativa.

Cinefórum en el que el alumnado ve películas y hace debates y comentarios muy interesantes sobre las mismas.

Monólogos en los que los estudiantes pueden expresar sus habilidades de oratoria y sentido del humor.

Ajedrez en las que los alumnos muestran lo aprendido tras los talleres de ajedrez.

Actividades lúdicas diversas en las que el alumnado pasa unos ratos magníficos guiados por su profesorado y miembros del AMPA.

Actividades deportivas en las que los estudiantes ponen de manifiesto sus grandes inquietudes por la actividad física.

Exposición de Lego en la que el alumnado del IES juan Ramón Jiménez muestra todo lo que han hecho con piezas encajables en las clases con su profesor al cargo Efrén.

La radio , talleres y programa en directo en la que profesores y alumnado demuestran sus habilidades como comunicadores y comunicadoras mediante el medio radiofónico sobre todo el IES Juan Ramón Jiménez de Málaga y el IES Galileo de Alhaurín de la Torre son bastante expertos en esta disciplina.

En definitiva actividades que fomentan la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa, la participación, la socialización y las habilidades comunicativas entre todas las personas implicadas por consiguiente tiene un marcado y relevante carácter motivador , socializador , educativo y pedagógico.

Esperamos que actividades de esta categoría se sigan celebrando muchos cursos académicos más en nuestros centros educativos.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Galileo Alhaurín de la Torre, IES Juan Ramón Jiménez Málaga, IES Los Manantiales y Playamar de Torremolinos.