Domingo histórico para el Club Deportivo Colegio El Pinar, que se afianza como una de las entidades deportivas de cantera más sólidas de Málaga, y que aspira a lograr dos títulos en el pabellón de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda, que será escenario este domingo de dos finales en las que dos conjuntos rojillos -Senior femenino y Cadete masculino- aspiran a convertirse en campeones provinciales en sus respectivas ligas. A partir de las 12 de la mañana los de Pedro Martínez se medirán al MBK malagueño en busca del primer título. Por la tarde -17.15 horas-; las jugadoras dirigidas por Adrián Santiago harán lo propio ante el CB El Palo La Fábrica de Málaga, dirigido por Andrés Sánchez, en un duelo que promete emoción e intensidad a raudales.

“Ganas de título y buenas sensaciones”

El conjunto de El Palo sigue invicto en esta temporada y viene de vencer a EBG Málaga en una eliminatoria donde han conseguido superar a su rival en ambos partidos. Por su parte, El Pinar, llega a esta final tras vencer a un duro rival como es el CB El Palo U22 en unos ‘playoffs’ memorables. Las de Adrián Santiago protagonizaron una remontada épica en el partido de vuelta, superando los 11 puntos que tenían en contra del partido de ida. Para el técnico rojillo, esta final es muy importante; “y aunque hemos tenido una temporada un tanto irregular y con altibajos, estamos aquí por méritos propios y por las ganas y la fuerza anímica de unas jugadoras que no dan ni un punto por perdido”. “Hay ganas de título y muy buenas sensaciones. Aunque conocemos la dificultad del rival que vamos a tener enfrente -invicto-; en una final todo es posible y yo creo en mis jugadoras; que suplirán con confianza, ilusión y esfuerzo cualquier situación que se pueda presentar”, adelanta el míster Santiago.

“Ha sido una campaña con muchas altas y bajas y unos playoffs un tanto irregulares, pero los hemos sacado adelante con épica”. No va a ser fácil con un rival como El Palo, pero ellas creen que pueden ganar y apuraremos todas las opciones. Las conocemos muy bien y en una final todo es posible”, añade finalmente Adri Santiago.

“Por encima de todo, hemos construido equipo”

Los cadetes de El Pinar, por su parte, llegan con confianza tras una gran semifinal y con las ganas de cosechar los resultados de una campaña en la que los de Pedro Campos pueden hacer historia; como el mismo entrenador asegura: “Hemos sido capaces de ir de menos a más y pienso que llegamos a este encuentro en nuestro mejor momento. Estamos muy ilusionados con esta oportunidad y eso es lo que nos impulsa. Vamos muy tranquilos porque se ha hecho todo el trabajo posible. Estar en Carranque ya es un regalo. Pienso que hemos conseguido construir un equipo, que es de lo que se trata más allá de la calidad individual de cada uno de los 14 jugadores. Todos han crecido mucho deportivamente; han aprendido bastante y se ha hecho un núcleo muy bueno. Ahora nos queda ratificarlo el domingo. Vamos tranquilos y con ganas”, explica el míster en la previa de un choque que considera tremendamente igualado y en el que “puede ocurrir cualquier cosa”.

SUBCAMPEONES: U22

A estas finales se une el reciente subcampeonato de otro de los conjuntos de la cantera; el U22 de la Liga Senior Masculina; en una final tremendamente igualada ante Torino Málaga Basket, que se resolvió con un marcador de infarto (41-46). Los jugadores del CD Colegio El Pinar lucharon hasta el final y nunca le perdieron la cara al partido. Cayeron ante un potente MBK que volvió a coronarse como campeón de la categoría por segunda campaña consecutiva.