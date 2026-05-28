El Área de Igualdad ha organizado un taller para la promoción del bienestar físico y emocional que ha tenido lugar en la Casa de la Juventud y al que han asistido numerosas vecinas. Ha habido ponencias, dinámicas experienciales y un desayuno saludable

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha celebrado este jueves el taller ‘Salud en femenino’, una iniciativa organizada con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y centrada en la promoción del bienestar físico y emocional femenino. El alcalde, Joaquín Villanova, y la propia concejala del área, María del Carmen Molina, quisieron acompañar a las participantes durante la jornada.

La actividad, desarrollada en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud, reunió a alrededor de un centenar de mujeres interesadas en el autocuidado, la salud emocional y la reflexión sobre distintas cuestiones vinculadas al bienestar femenino.

El programa, impartido por la entidad Attycas Genus, se prolongó durante toda la mañana y combinó ponencias, talleres participativos y dinámicas experienciales dirigidas a fomentar la conciencia emocional y el cuidado integral de la salud.

Entre las propuestas más destacadas figuró la presentación audiovisual ‘Edadismo: la edad es un número’, centrada en la discriminación que sufren muchas mujeres por razón de edad y en el impacto que esta realidad puede tener en su bienestar personal y social.

Asimismo, las asistentes participaron en el taller ‘Potencia tu autoestima e inteligencia emocional’, donde se ofrecieron herramientas prácticas para afrontar situaciones de estrés, ansiedad y gestión emocional en la vida cotidiana.

La programación incluyó también un desayuno compartido para favorecer la convivencia entre las participantes, así como la proyección de ‘Nos curamos en salud’, una presentación audiovisual sobre la importancia de la salud femenina y su frecuente invisibilización en diferentes ámbitos sociales y sanitarios.

La jornada concluyó con el taller experiencial ‘Viaje emocional. Psicología Sensitiva’, una actividad innovadora que incorporó una cata de siete chocolates como recurso para trabajar las emociones, las sensaciones y la conexión personal.

El alcalde, Joaquín Villanova, valoró muy positivamente la elevada participación y destacó el compromiso del Ayuntamiento con el impulso de iniciativas destinadas a promover la salud y el bienestar de las mujeres, favoreciendo espacios de encuentro, reflexión y apoyo mutuo.