Un equipo multidisciplinar coordinado por el servicio de Neurología da respuesta a las necesidades de esta enfermedad crónica

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de su servicio de Neurología, atiende las necesidades asistenciales de más de 900 pacientes diagnosticados con Esclerosis Múltiple, a través de consultas especializadas médicas y de enfermería. Asimismo, cabe destacar que este servicio incorpora cada año entre 50-60 pacientes de nuevo diagnóstico.

De este modo, un equipo multidisciplinar integrado por cuatro especialistas en Neurología y una enfermera se encarga de atender la demanda asistencial de estos pacientes, contando además con el apoyo técnico y logístico de otras áreas y servicios como son Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Farmacia Hospitalaria, Hospital de Día, Laboratorio y Urología, fundamentalmente.

En este sentido, el especialista, Francisco Padilla, ha argumentado que “se trata de una enfermedad que se diagnostica en personas con una franja de edad entre los 20-40 años, y que cursa con síntomas de tipo sensitivo en miembros superiores e inferiores, perdida de visión, visión doble, debilidad muscular y pérdida del equilibrio”. El Dr. Padilla explica además que “se trata de una enfermedad crónica que no se puede curar, pero sí controlar y paralizar su evolución, para lo que existen terapias de tipo químico y biológico, tanto orales como de administración intravenosa en hospital de día”.

Por otro lado, los especialistas del servicio de Neurología del Hospital Clínico Virgen de la Victoria coinciden en destacar que normalmente esta enfermedad se diagnostica de forma precoz, cuando el paciente advierte y acude a consultar alguno de estos síntomas, y que son escasas las personas que son detectadas de forma tardía. Además, insisten en la relevancia de la Resonancia Magnética como prueba fundamental para confirmar la enfermedad, así como para llevar a cabo su seguimiento y evolución.

Cabe resaltar la gran coordinación que existe en el centro por parte del servicio de Neurología, sobre todo con el área de hospital de Día para la administración de tratamiento, así como con Farmacia Hospitalaria, que juega un papel fundamental a la hora de consensuar los tratamientos.

Consulta de Enfermería de Esclerosis Múltiple

Además, y desde hace tres años, cabe destacar la incorporación de la consulta de Enfermería de Esclerosis Múltiple, donde los pacientes reciben atención continua, personalizada y adaptada a sus necesidades y donde se da respuesta a cada una de las dudas que plantean los pacientes, además de proporcionar apoyo a la adherencia al tratamiento, promoción de hábitos saludables, así como apoyo emocional, sobre todo en fases agudas de la enfermedad.

Por su parte, la enfermera responsable de esta consulta, Paloma Caro, explica que “el paciente es recibido por primera vez y en acto único cuando acaba de conocer su diagnóstico y ha sido atendido en la consulta médica. Posteriormente, y aproximadamente una vez al mes, se le realiza un seguimiento de su enfermedad tanto a nivel presencial, como también a través de teleconsulta, sobre todo para pacientes que nos son de la capital, y para que no tengan que desplazarse, si no es necesario”. En este sentido, añade Caro,” además de la consulta presencial, disponen de un teléfono y de un correo electrónico para ponerse en contacto con el equipo y gestionar su consulta”