El nuevo proyecto deportivo ya ha superado los 60 jugadores inscritos procedentes de distintos puntos de Andalucía y apuesta por la unión entre clubes, entrenadores y atletas para elevar el nivel competitivo del fútbol americano andaluz. La iniciativa arrancará oficialmente el próximo 11 de julio con un clinic abierto en Sevilla y pretende convertirse en una plataforma de desarrollo y formación para el crecimiento de este deporte en la comunidad autónoma.

NOTA DE PRENSA

El fútbol americano andaluz vive uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia y Team Andalucía Football quiere convertirse en una de las piezas que ayuden a impulsar todavía más ese desarrollo.

El nuevo proyecto independiente de alto rendimiento nace con un objetivo muy claro: reunir a jugadores de toda Andalucía para compartir experiencia, aumentar el nivel competitivo y crear un entorno donde tanto atletas como entrenadores puedan crecer juntos.

Team Andalucía Football se presenta como una plataforma de desarrollo deportivo creada para fortalecer el fútbol americano andaluz desde dentro, apostando por la unión entre clubes, el aprendizaje colectivo y la mejora competitiva de todos los participantes.

La respuesta inicial al proyecto ha superado todas las expectativas. A falta de varias semanas para el primer clinic conjunto entre clubes, el programa ya cuenta con más de 60 jugadores inscritos llegados desde distintos puntos de Andalucía, confirmando el enorme interés que está despertando la iniciativa dentro de la comunidad de football regional.

“Estamos viendo una respuesta increíble. El objetivo siempre fue unir talento y crear una experiencia diferente, pero la acogida que estamos teniendo demuestra que el fútbol americano andaluz tenía ganas de un proyecto así”, explican desde la organización.

La filosofía de Team Andalucía Football gira precisamente alrededor de esa idea de unión y crecimiento colectivo.

El proyecto busca que jugadores de diferentes clubes puedan convivir, competir y aprender juntos dentro de un entorno de máxima exigencia deportiva. Una experiencia que, según destacan desde la dirección deportiva, termina repercutiendo directamente en el crecimiento de cada club andaluz.

Porque cuando jugadores y entrenadores comparten metodologías, preparación, táctica y experiencias competitivas, el nivel general del football andaluz aumenta. Y ese es uno de los pilares más importantes del proyecto.

Team Andalucía Football quiere fomentar no solo la competitividad entre jugadores, sino también el compañerismo, el intercambio de conocimiento y el aprendizaje entre staffs técnicos de toda la comunidad.

“La unión siempre genera crecimiento. Cuando diferentes jugadores y entrenadores trabajan juntos, todos terminan aprendiendo algo nuevo. Eso acaba beneficiando a cada club y, en consecuencia, al nivel del fútbol americano andaluz”, señalan desde el proyecto.

El programa contará con una estructura deportiva completa formada por dirección deportiva, head coach, coordinadores ofensivos y defensivos, staff técnico por posiciones y preparación física especializada, todo ello orientado a crear un entorno competitivo lo más profesional posible.

El calendario oficial arrancará el 11 de julio de 2026 con un clinic abierto en Sevilla, donde los jugadores participarán en una jornada conjunta de trabajo, evaluación y convivencia deportiva.

Tras este primer encuentro, la idea de Team Andalucía Football es desarrollar nuevos clinics en distintos puntos de Andalucía antes del inicio oficial de la pretemporada de los clubes, permitiendo así que más jugadores y entrenadores puedan compartir experiencia y seguir fortaleciendo la conexión entre equipos de toda la comunidad.

Más allá de los resultados deportivos, el proyecto pone el foco en el desarrollo integral del jugador y en la creación de una cultura competitiva sólida que ayude a elevar el nivel del football andaluz a medio y largo plazo.

La iniciativa llega además en un contexto de crecimiento constante para el fútbol americano español. El aumento del seguimiento de la NFL, la expansión del flag football —que será olímpico en Los Ángeles 2028— y el crecimiento de clubes nacionales están ayudando a impulsar este deporte en todo el país.

En Andalucía, los equipos llevan años trabajando para consolidar cantera, estructuras deportivas y cultura football en la región. Precisamente esa evolución es la que ahora Team Andalucía Football quiere potenciar.

No como competencia entre clubes, sino como una oportunidad para conectar talento, compartir experiencia y construir un football andaluz más fuerte y preparado para competir a un nivel superior.