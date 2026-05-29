Como cada año por estas fechas, han comenzado las labores de puesta a punto de las cuatro piscinas al aire libre con las que cuenta nuestro municipio: El Cordobés, Torrealquería, La Alquería y Joaquín Blume (El Pinar)

Se informa a la ciudadanía que estas instalaciones ESTÁN CERRADAS AL PÚBLICO. Hasta que no comience la campaña de verano el agua está siendo sometida a procesos químicos con el fin de que esté en óptimas condiciones durante el periodo estival, por lo que, durante este tiempo, NO ES APTA PARA EL BAÑO.

Se recuerda que está totalmente PROHIBIDO acceder a las instalaciones que están cerradas.