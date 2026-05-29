Habrá un desfile desde la calle Albaicín (10.00) y un evento solidario en el Parque Municipal de los Patos (11.00 horas) a favor de la Asociación de Parkinson del municipio, con animación a cargo de la Legión 501, photocall, pintacaras, mercadillo, snacks y bebidas

La Asociación de Párkinson de Alhaurín de la Torre (APAT) ha organizado para este sábado 30 de mayo, sábado, un gran evento bajo el lema ‘Juntos somos fuerza’, destinado a todos los públicos para dar visibilidad a esta enfermedad y, también, a la labor que realizan desde la propia asociación.

Se trata de una actividad que iba a tener lugar el pasado 11 de abril, coincidiendo con el Día Mundial del Párkinson, pero que tuvo que aplazarse debido a la lluvia. Ahora se ha retomado con esta nueva fecha.

La cita, en colaboración con el Área de Asuntos Sociales e Igualdad que dirige María del Carmen Molina, contará con la presencia de la Legión 501, un grupo de voluntarios caracterizados como personajes de la saga Star Wars con quienes el público podrá fotografiarse y disfrutar. El epicentro será finalmente el Parque Municipal de los Patos a partir de las 11 de la mañana, aunque antes (sobre las 10 horas) habrá un desfile desde la calle Albaicín.

No faltarán la música, baile, un mercadillos solidario con artículos elaborados por los propios miembros de la asociación, photocall solidario y talleres infantiles, así como barra con bebidas y snacks.

La idea es dar a conocer esta enfermedad, que es neurodegenerativa, y cómo saber tratarla y detectar que se puede estar sufriendo la misma. También la asociación busca recursos económicos para dotar a la misma de actividades y talleres enfocados a los enfermos de párkinson y a sus familias y poder llevar a cabo la labor que realizan diariamente con ellos.

Desde APAT invitan a la ciudadanía a participar del evento y colaborar con ellos en este día tan especial.