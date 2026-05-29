El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha encargado un proyecto artístico consistente en un ambicioso conjunto escultórico que rendirá homenaje a varios antiguos oficios y profesiones vinculadas históricamente al municipio. El alcalde, Joaquín Villanova, y el escultor Venancio Sánchez Gálvez, han firmado ya el contrato conforme al expediente aprobado en marzo y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

Se trata en concreto de un total de seis esculturas: lavandera, cabrero, panadero, carnicero, agricultor y una maestra junto a un alumno. Serán figuras a tamaño natural, de entre 1.65 y 2,30 metros de altura, algunas de las cuales incorporarán soportes o elementos adicionales que realizarán los Servicios Operativos.

La idea es colocarlos por diferentes plazas, calles y rincones del casco urbano, con el objetivo de fomentar la cultura, la identidad y las raíces históricas de Alhaurín de la Torre, donde estos oficios han tenido una importancia considerable a lo largo de las épocas. El contrato se ha adjudicado por un total de 229.845,00 € (IVA incluido) y el artista tendrá un plazo de 11 meses y tres semanas, a contar desde la formalización del contrato.

Venancio Sánchez Gálvez es uno de los escultores andaluces más prestigiosos en la actualidad, especialista además en arte urbano. Sus estatuas de bronce y monolitos adornan diferentes pueblos y ciudades de nuestra comunidad autónoma y ha recibido también encargos de numerosos países europeos, así como de Estados Unidos, Canadá, Dubai, Catar, Argentina, México o Rusia, entre otros.

En el caso de Alhaurín de la Torre, las esculturas serán realizadas en bronce mediante la técnica de fundición a la cera perdida. El sistema de anclaje será de pernos de acero inoxidable en cada base.