La compañía Factoría Teatro ha adaptado el clásico, una de las Novelas Ejemplares del autor. La programación del Área de Cultura continuará el próximo 15 de mayo con la comedia ‘Un novio en París’

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El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha acogido este viernes la representación de la obra clásica ‘El celoso’, una de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes, puesta en escena por la compañía Factoría Teatro bajo la dirección de Gonzala Martín.

La cita, organizada por el Área de Cultura que dirige Manuel López, ha supuesto el regreso del teatro a este espacio tras la Semana Santa, con una buena asistencia de público.

Los presentes han podido disfrutar de esta adaptación, que combina emoción, suspense e incertidumbre, y que aborda temas como los celos, la libertad y el control a través de la historia de Carrizales, un hidalgo extremeño que encierra a su joven esposa Leonora en un intento obsesivo de protegerla.

Desde el Área de Cultura han destacado la calidad de la compañía y la importancia del teatro dentro de la agenda cultural del municipio. La programación continuará el próximo 15 de mayo con la comedia ‘Un novio en París’, para la que ya están disponibles las entradas.