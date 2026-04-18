Los concejales participan en un encuentro con jóvenes estudiantes de español y atienden a varios medios de comunicación locales para explicar el papel de España en la independencia de los Estados Unidos y la relación cultural entre ambas ciudades

Los himnos nacionales de Estados Unidos y España sonaron en la mañana del viernes en el Teatro Sliman de Nueva Iberia para dar comienzo a la actividad cultural dirigida hacia los jóvenes estudiantes de español para que conociera conocieran mejor la historia y la cultura española en Luisiana.

Seguidamente, se sucedieron distintas ponencias, entre ellas, las pronunciadas por la concejala Mari Carmen Molina y el concejal Jose Manuel De Molina, ambos ediles del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que han viajado al país norteamericano para reforzar los vínculos que se mantienen con nueva Iberia y apoyarles en la celebración de su semana cultural, entre ellas, como se recordará la donación de un panel de crochet del que informamos anteriormente.

También atendieron a varios medios de comunicación locales interesados en conocer esta relación de hermanamiento entre la localidad norteamericana y la nuestra.

Por la tarde fue la inauguración del recinto dedicado al Festival Español de Nueva Iberia, con el izado de banderas y actuaciones musicales, que hoy sábado presenta el cartel anunciador, entre otras actividades, con la presencia del gobernador de Luisiana, Jeff Landry.