La procesión tendrá lugar este sábado, 18 de abril, tras la misa prevista en la ermita del Alamillo a las cinco de la tarde

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La barriada de Viñagrande ha iniciado sus celebraciones en honor a su patrón, San Francisco de Paula, con una ofrenda floral en la Ermita del Alamillo que ha reunido a numerosos vecinos, colectivos y representantes municipales en un ambiente de convivencia.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, junto a otros miembros de asociaciones y de Protección Civil, quienes han acompañado a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñagrande, Jesús Morales, durante esta jornada tan señalada.

Decenas de personas han acudido hasta la ermita, situada a escasos metros de la barriada, para rendir homenaje al santo con flores en la antesala de la procesión que tendrá lugar este sábado por las calles de Viñagrande.

Durante el acto, Andrés García ha destacado que esta celebración “marca el inicio de las fiestas en las barriadas hasta el mes de septiembre”, subrayando además el carácter emocional de estas citas, que suponen “una forma de reconectar con la infancia y las tradiciones de cada uno”.

Por su parte, Jesús Morales ha señalado que se trata de un día muy emocionante, en el que los vecinos tienen la oportunidad de reencontrarse y pedir al patrón “salud para todos”.

La jornada ha servido como antesala de la misa y posterior procesión de San Francisco de Paula, que tendrá lugar este sábado por la tarde con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música.