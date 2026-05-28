La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga lamenta la pérdida de inversiones empresariales y la parálisis de viviendas ante la saturación de la red eléctrica en la provincia

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha reclamado este jueves más infraestructuras eléctricas y energéticas en general “para no seguir perdiendo proyectos y oportunidades de crecimiento” en la provincia de Málaga.

“Málaga no puede continuar penalizada por la ausencia de infraestructuras eléctricas acordes a su crecimiento económico y poblacional. El Gobierno andaluz ha hecho sus deberes: hace dos años se mandó la propuesta de planificación al Ministerio, pero no fue hasta octubre del año pasado cuando el Gobierno central publicó un primer borrador, al que hemos realizado alegaciones, precisamente para reservar potencia a determinados proyectos que así lo requieren”.

A raíz de conocerse la decisión de Diamond Foundry, una empresa de diamante sintético para chips, de descartar Málaga para una inversión de mil millones de euros, Navarro ha afirmado que se trata de “un golpe muy duro para las aspiraciones industriales y tecnológicas de nuestra provincia. Es una noticia que evidencia el grave déficit energético que arrastra esta provincia desde hace años y que el Gobierno de España se empeña en no resolver”.

“La falta de planificación y de inversiones en redes de transporte y suministro energético está frenando proyectos estratégicos, ahuyentando inversiones internacionales y poniendo en riesgo miles de empleos de alto valor añadido. Resulta incomprensible que una provincia líder en innovación, tecnología y atracción empresarial no disponga hoy de la capacidad eléctrica necesaria para sostener su desarrollo”, ha subrayado la delegada del Gobierno andaluz.

A su juicio, además, este problema no afecta únicamente a grandes proyectos industriales o empresariales, ya que, actualmente, hay más de 25.000 viviendas bloqueadas en la provincia por la falta de potencia eléctrica y por la incapacidad de dar respuesta a nuevas demandas energéticas.

“Estamos viendo cómo municipios enteros encuentran enormes dificultades para desarrollar suelo residencial, empresarial o turístico por un problema estructural que depende directamente de las inversiones y decisiones del Gobierno central, el cual nos está abocando a una parálisis sin precedentes”, ha afirmado.

Navarro ha concluido: “No podemos permitir que una provincia que es motor económico de Andalucía y de España quede limitada por la falta de infraestructuras básicas. Exigimos al Gobierno de España una respuesta inmediata, planificación urgente y las inversiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico que Málaga necesita para seguir creciendo, generando empleo y compitiendo en igualdad de condiciones con otros territorios”.