Villanova felicita a todos los integrantes del colectivo por su enorme y altruista labor, sobre todo, en tareas relacionadas con desastres meteorológicos

El alcalde, Joaquín Villanova; junto al edil de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Francisco José Sánchez; y el de Deportes y Comunicación, Sergio Cortés, ha mantenido una reunión de trabajo con los voluntarios y voluntarias de la Agrupación Local de Protección Civil y sus responsables, con el jefe del operativo, Rafael González al frente, además del coordinador, José Carlos Becerra, para conocer sus inquietudes y necesidades y juntos, planificar las actividades, labores e intervenciones en las que colaborarán estos voluntarios a lo largo de 2026.

Esta es una manera de tomar contactos con ellos directamente y además, ha servido para que Villanova comparta con ellos un tiempo de reflexión y convivencia después de que la pasada Navidad no pudiese asistir a la tradicional copa de hermandad.

El alcalde les ha felicitado por el trabajo realizado el pasado 2025, especialmente en tareas relacionadas con desastres meteorológicos.

Entre las iniciativas que se han analizado está la realización de talleres, cursos y formación para todos los efectivos de la agrupación, nuevo material para mejorar todo el equipamiento con el que cuentan y su coordinación para colaborar en eventos y actividades que se realicen en el municipio a lo largo del año como Semana Santa, Feria o actividades de toda índole.