El Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, anunció una alianza estratégica con xAI, la compañía de inteligencia artificial (IA) liderada por Elon Musk, con el objetivo de incorporar el modelo Grok como herramienta de “educación personalizada” dentro del sistema público. Según el plan divulgado por la Presidencia y xAI, el despliegue alcanzará a más de 5,000 escuelas y buscará impactar a más de un millón de estudiantes a escala nacional en un horizonte de dos años, un anuncio que coloca al país centroamericano como un experimento de alto perfil en la adopción de IA en aulas. (x.ai)

La confirmación llegó por vías oficiales y en la plataforma X. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, una de las figuras señaladas como clave en el acercamiento con el ecosistema tecnológico estadounidense, celebró la noticia con un mensaje de tono geopolítico: “We are builders of the world’s new ecosystem…”, y remató con una frase alineada a la narrativa gubernamental reciente: “This is part of El Salvador’s rebirth”.

Desde el lado corporativo, xAI afirmó que Grok permitirá tutorías que se ajusten al ritmo, preferencias y nivel de dominio de cada estudiante, mientras que el propio Musk dijo que el alcance del anuncio al sostener que Grok será usado “a nivel nacional” para educación personalizada.

Una apuesta innovadora que busca marcar agenda internacional

El Ejecutivo salvadoreño y la empresa sostienen que se trata del primer programa nacional de educación asistida por IA. La Presidencia lo presentó como una iniciativa “sin precedentes”, diseñada para transformar un sistema educativo históricamente rezagado en un referente regional.

Para la administración del presidente Nayib Bukele, la alianza encaja con una estrategia de posicionamiento internacional basada en “saltos” tecnológicos que generan atención global: desde la adopción de Bitcoin en 2021 hasta programas recientes de digitalización y servicios asistidos por IA en otras áreas.

El componente más sensible del plan será su ejecución: llevar una herramienta generativa a miles de centros educativos implica conectividad, capacitación docente, protocolos de uso y mecanismos de supervisión. xAI, por su parte, plantea el proyecto como una vitrina capaz de “inspirar un cambio global” si demuestra resultados medibles.

Oportunidad gigante con datos, curiosidades y seguridad

El despliegue también abre curiosidades inevitables que otros países ya enfrentan al introducir IA en educación: cómo se protegen los datos de menores, qué límites se imponen a la interacción, cómo se evita dependencia tecnológica y qué se hará para mitigar errores, sesgos o contenido inapropiado.

El debate cobra más fuerza porque Grok ha sido objeto de controversias públicas por respuestas problemáticas en el pasado, un punto que críticos subrayan al cuestionar su idoneidad para entornos escolares.

Aun así, si El Salvador logra convertir la promesa en resultados, los cuales se traducirán según expertos, en mejoras verificables en aprendizaje, reducción de brechas y apoyo real a docentes. Lo anterior, podría empujar a otros gobiernos a acelerar políticas similares del Gobierno de Bukele en sus naciones.