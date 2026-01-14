En cualquier celebración, uno de los detalles en los que más se fijan los asistentes es la decoración. Entre los elementos que más impacto generan, destacan las letras de gran formato. Por eso, muchas empresas como Festivat aportan soluciones con letras gigantes para eventos, ideales para impactar.

Letras con luces para eventos

Cuando el acto es por la noche, la iluminación es uno de los factores más importantes. Por eso muchos optan por incorporar letras luminosas: las de esta web se alquilan por días, lo que permite disponer de ellas durante el evento y, una vez finalizado, devolverlas; así no necesitamos tenerlas en propiedad. Destacan por tener bombillas grandes LED y están fabricadas de forma manual utilizando la madera como materia prima. Esto les da un acabado clásico a la vez que vintage. Recuerdan las letras iluminadas de los carteles de cine con los que los asistentes se quedarán maravillados. Irradian su luz cálida en todo su entorno, creando contrastes y profundidad en los salones de los eventos, elevando la experiencia del público al siguiente nivel.

En fiestas al aire libre, como eventos culturales, festivales o celebraciones de verano, las letras con luces encajan genial porque decoran sin recargar y crean un punto de referencia muy fotogénico. Muchos organizadores colocan el nombre del evento en la entrada del recinto para dar la bienvenida y reforzar la ambientación, y a los asistentes les encanta porque se hacen fotos junto a ellas y las comparten en redes sociales. Para aniversarios y celebraciones especiales, el alquiler de números con luces es un acierto: crean un punto de foto muy potente, ayudan a reunir al grupo y sorprenden al homenajeado con un detalle original.

Cada proveedor de letras gigantes para eventos ofrece su propio catálogo, con un estilo que puede ir de lo más vintage a lo más elegante. Puedes encontrarlas en varios tamaños (por ejemplo, desde 1 metro hasta 1,20 m) y con distintos detalles de terminación, lo que permite elegir la opción que mejor encaje con la estética del evento, ya sea algo más serio y corporativo o una celebración informal. Para los organizadores, el alquiler es una comodidad: pueden contar con letras de gran formato sin tener que comprarlas ni preocuparse por dónde guardarlas después. Y si además se contrata el transporte y la instalación, pueden olvidarse por completo de la logística: el proveedor se encarga del montaje, el desmontaje y la retirada al finalizar la celebración.

Letras para eventos personalizadas

Para las celebraciones en las que se precisa una decoración a medida, las letras de porexpan que puedes ver en alquiler de números con luces , ofrecen la posibilidad de crear tu marca en gran formato, adaptando el diseño del logotipo y los valores de la compañía. Son letras de poliestireno expandido, un plástico espumado muy ligero, formado por pequeñas esferas de aire. Se puede cortar cualquier diseño para nuestro evento: llevando del boceto a la pieza final cualquier texto, frase o logotipo, hasta convertirlo en unas letras gigantes.

Se elaboran con maquinaria CNC, que permite cortar cualquier tipografía y a la medida que necesites: desde 1 metro (perfectas para espacios medianos) hasta 2 metros de alto, cuando deben verse a distancia. También se puede personalizar el espesor para lograr ese efecto tridimensional que tanto gusta en presentaciones y, además, mejorar la estabilidad. Se mantienen de pie en el suelo sin necesidad de soportes y su bajo peso permite moverlas fácilmente entre distintos espacios.

Son perfectas para celebraciones de pocos días de duración, en las que se necesitan letras de gran formato que sean ligeras y económicas. Una de las virtudes de las letras 3D para eventos es que son aptas tanto para instalar en interior como en exterior, ya que resisten bien la humedad. Además, como permiten aplicarles pintura, podemos protegerlas del sol y reforzar el branding a través del color corporativo.

Están presentes en los stands de ferias comerciales para llamar la atención del público y despertar interés por los productos o servicios. También se instalan en congresos y convenciones, sobre el escenario, acompañando las ponencias y respaldando a los conferenciantes con un gran impacto visual. Además, pueden usarse para dar la bienvenida al recinto o para guiar al público entre distintos espacios, con letras grandes a modo de señalética. Y, por supuesto, funcionan como photocall de la fiesta: junto a una alfombra roja, aportan ese toque de glamour y crean el rincón perfecto para las fotografías.

En definitiva, las letras de gran formato son una forma sencilla de elevar la puesta en escena sin complicaciones: si buscas ambiente y fotogenia, las letras con luz son un acierto; y si necesitas un diseño a medida con tu marca o un mensaje concreto, el porexpan te da libertad total. El resultado es el mismo: una decoración que se ve desde lejos, se recuerda y convierte el evento en una experiencia mucho más especial.