El Portón ha acogido otro acto más protagonizado por los jóvenes estudiantes de instituto. El alcalde, Joaquín Villanova, ha querido acompañar a los 110 chicos y chicas que han finalizado su etapa de educación secundaria

MÁS INFORMACIÓN:

La Finca Municipal El Portón ha sido escenario nuevamente este lunes de un acto de graduación de alumnado alhaurino, en esta ocasión de 4º ESO del IES Capellanía.

La cita ha reunido a centenares de personas en el auditorio al aire libre donde se ha desarrollado el evento organizado por el propio centro y en el que ha participado el alcalde, Joaquín Villanova; la edil de educación, Pilar Conde; la directora del centro, Berta Fortes; y representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas, así como el profesorado responsable de la enseñanza de estos chicos y chicas que han finalizado la educación obligatoria.

En total han sido 110 los alumnos y alumnas graduados. El acto ha contado con la intervención de representantes de alumnos de las distintas clases, así como la directora del instituto, madres de alumnos y el regidor alhaurino. Todos ellos han sido los encargados de entregar su diploma acreditativo y un obsequio de recuerdo.

La directora ha destacado el esfuerzo que han realizado tanto alumnos y alumnas como profesorado y las familias para sacar adelante este curso y esta etapa de la formación. Les ha animado a seguir formándose y adquiriendo conocimientos para «un futuro prometedor» para todos ellos.

Por su parte, el alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado que este es un momento cargado de emoción y recuerdo así como ilusión por lo que está por venir y ha recordado que este año ha acudido a todas las graduaciones de ESO y Bachillerato a las que ha sido invitado formalmente porque «nuestros jóvenes son el presente y el futuro de Alhaurín de la Torre y los que tirarán de nuestra economía y sociedad». Ha tenido, además, palabras de elogio para la dirección del centro, el profesorado y las familias de los graduados.