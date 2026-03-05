Ya están a la venta las entradas para este concierto, ‘Verso Libre Gospel Band’, enmarcado dentro de la programación del Área de Cultura. Será en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ a las 20.00 horas. El precio de la localidad es de 5 euros

La música gospel tendrá su hueco en la programación de primavera del Área de Cultura que dirige Manuel López con una interesante cita en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ el viernes, 20 de marzo, a partir de las ocho de la tarde a cargo del proyecto musical Verso Libre Gospel Band.

Verso Libre Gospel Band acerca al gran público la esencia del gospel, soul y R&B a través de un formato potente y accesible, con un coro de más de 10 voces y una banda profesional que crean armonías intensas y emocionantes. En su repertorio se combinan clásicos en inglés con versiones en español, poniendo especial énfasis en transmitir mensajes de optimismo y autosuperación en nuestro idioma.

La diversidad y experiencia de sus integrantes, procedentes de estilos como soul, jazz, rock, pop, teatro musical y ritmos latinos, da forma a un espectáculo de gran calidad vocal y una experiencia musical profunda y conmovedora que conecta de manera directa con el público.

Ya es posible adquirir las entradas numeradas para el evento con un precio de 5 euros en la web www.mientrada.net y de forma presencial en las mismas instalaciones del Centro Cultural en su horario de apertura, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 13:30 horas, y los viernes también por la tarde de 17 a 20 horas.