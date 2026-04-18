Vecinos, concejales.y la Banda Municipal de Música han acompañado al patrón en esta cita, que cada primavera abre el calendario de celebraciones y fiestas en las barriadas de Alhaurín de la Torre

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La barriada de Viñagrande ha vivido este fin de semana sus tradicionales fiestas en honor a su patrón, San Francisco de Paula: unas jornadas marcadas por la convivencia vecinal y la devoción.

Los actos comenzaron el viernes con la ofrenda floral celebrada en la Ermita del Alamillo, que permaneció abierta durante toda la tarde para recibir a numerosos vecinos y vecinas que acudieron con claveles blancos y naranjas para rendir homenaje al santo en un ambiente de recogimiento.

Este sábado ha tenido lugar la misa en honor a San Francisco de Paula, tras la cual se ha celebrado la solemne procesión por las calles de la barriada. El cortejo partió desde El Alamillo y recorrió Viñagrande acompañado por numerosos fieles, que arroparon al patrón en uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Como es tradición, la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, dirigida por Alfonso Ortega, ha puesto los sones musicales durante el recorrido procesional, contribuyendo a realzar el carácter solemne del acto.

Durante la jornada también ha estado presente el teniente de alcalde, Manuel López, quien ha destacado el valor de esta celebración como una tradición muy arraigada en el municipio, poniendo en valor la convivencia y participación vecinal que se genera en torno a este tipo de citas.

Desde la Asociación de Vecinos de Viñagrande, presidida por Jesús Morales, han destacado la gran participación y han agradecido la implicación de los vecinos, subrayando la importancia de mantener vivas estas tradiciones que refuerzan la convivencia y el sentimiento de barrio.