El consejero Ramón Fernández-Pacheco visita la comarca almeriense del Valle del Almanzora, donde ya se calculan más de 60 hectáreas de cultivo afectadas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha pedido este jueves la “unidad” de todas las administraciones para poder hacer frente a esta “emergencia nacional” ocasionada por la DANA y que incida “lo menos posible en los sectores productivos”. Lo ha hecho durante su visita a la comarca almeriense del Valle del Almazora, donde según ha apuntado hay más de 60 hectáreas de cultivo, predominantemente de olivo, dañadas por las lluvias, así como numeras incidencias por la crecida del rio.

Acompañado por la también consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, así como por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, el consejero ha explicado que en estos momentos “aún se siguen cuantificando los daños”. Según el balance “provisional”, se estiman más de 4.200 hectáreas invernadas afectadas en el Poniente almeriense, además de las 60 del Valle del Almazora; y una superficie de 2.000 hectáreas de cítricos en la zona malagueña del Gualdalhorce. No obstante, ha insistido en la provisionalidad de los datos, ya que se está “muy pendiente” del posible desbordamiento del río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz) y “la posible afección que pueda tener en esa zona”.

Fernández-Pacheco ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración entre administraciones. “Estamos en contacto con todas las administraciones públicas y, por supuesto, los ayuntamientos, que son los mejores aliados del Gobierno andaluz sobre el territorio”, ha agradecido. Asimismo, ha informado de que le ha trasladado al Ministro de Agricultura, Luis Planas, la situación en la que se encuentra el campo andaluz.

Durante la jornada, Fernández-Pacheco, junto a la consejera, delegados territoriales y alcaldes, ha podido conocer en persona los daños ocasionados en la carretera de Serón; en Armuña de Almazora y también en Olula del Río. Además, a las 12.00 horas, han guardado un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la DANA.

Más agua embalsada

Ante una “situación de sequía apremiante”, la parte positiva de las lluvias de los últimos días la encontramos en los embalses andaluces. Desde el martes, las reservas embalsadas se han incrementado en 178 hm³. Actualmente, Andalucía cuenta con

3.805 hm³ de agua embalsada, esto es un 31,80% de su capacidad total. La previsión es que esta cifra siga aumentado en los próximos días, ya que “aún queda mucha escorrentía por llegar.

En concreto, en las cuencas autonómica se ha registrado un aumento de 97,82 hm³: Cádiz, 59,21 hm³; Málaga, 34,34 hm³; Granada, 1 hm³; y Almería 9,47 hm³.