La propuesta, con la colaboración y la participación del Área de Cultura del Ayuntamiento y de la asociación ASOIN, ha reunido un gran número de obras de notable calidad elaboradas por el alumnado de este taller de dibujo

El Centro Cultural y de Artes La Platea ha acogido la exposición de pinturas del concurso ‘Encontrando Alhaurito’, organizada por el Taller de Arte Rivas en colaboración con el Área de Cultura, en una jornada que ha reunido a numeroso público en un ambiente familiar y participativo.

La cita ha contado con la presencia del concejal de Cultura, Manuel López, quien ha acompañado a la directora del taller, Marién Rivas, en este evento en el que también ha participado la asociación ASOIN.

La muestra, que en anteriores ediciones ha tenido lugar en El Portón, ha reunido en La Platea diversas obras elaboradas por alumnos y alumnas del taller, todas ellas con la particularidad de incluir a la mascota Alhaurito, invitando al público a descubrirla en cada dibujo. Los trabajos, de gran calidad, han permitido poner en valor el proceso creativo del alumnado y su evolución artística.

La jornada ha estado marcada por un ambiente muy animado, con gran asistencia de familias y actividades paralelas como talleres de pintura al aire libre dirigidos a los más pequeños, además de música y propuestas de convivencia.

Durante el acto, Manuel López ha destacado la capacidad del taller para innovar y superarse cada año con nuevas propuestas, mientras que Marién Rivas ha puesto en valor el esfuerzo y la creatividad de sus alumnos en todo el proceso artístico. Por su parte, María Angélica, en representación de ASOIN, ha subrayado el papel del arte y la cultura como herramientas fundamentales para la inclusión.

Con esta iniciativa, el Taller de Arte Rivas vuelve a consolidar esta exposición como una cita destacada dentro de la programación cultural del municipio.