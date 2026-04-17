La clientela de los establecimientos adheridos podrá participar en el sorteo de hasta 30 regalos. Las papeletas pueden depositarse hasta el 5 de mayo en el Ayuntamiento. El objetivo es incentivar las compras y el consumo en los negocios de Alhaurín de la Torre

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha lanzado una nueva campaña con motivo del Día de la Madre, una iniciativa destinada a estimular las compras en el comercio local y a respaldar a las pequeñas y medianas empresas del municipio.

Bajo el lema “Mamá se acabó lo de: como vaya yo y lo encuentre…”, la acción persigue incentivar el consumo en los establecimientos adheridos, recompensando a aquellos clientes que adquieran productos o regalos en los comercios participantes.

La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha presentado esta campaña, que estará vigente hasta el próximo 3 de mayo. Para optar a los obsequios, los clientes deberán presentar la papeleta que acredite sus compras en los negocios adheridos. En total, se sortearán 30 premios. Las papeletas podrán depositarse hasta el 5 de mayo en el Ayuntamiento, mientras que el sorteo se celebrará el día 6. Los regalos se entregarán posteriormente en los propios establecimientos participantes.