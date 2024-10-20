En los últimos cinco años, la Junta ha invertido 11,5 millones en infraestructuras vinculadas a la atención a la diversidad

Los centros educativos de la provincia de Málaga han alcanzado en el presente curso la cifra de 1.699 profesionales dedicados de forma directa a la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y de Necesidades Educativas Especiales (NEE). Para el presente curso, 865 maestros de Pedagogía Terapéutica (PT), 332 de Audición y Lenguaje (AL) y 502 PTIS (Personal Técnico de Apoyo a la Integración), lo que supone un aumento significativo desde 2019: en total, son 403 los especialistas incorporados para la atención a este alumnado, con 125 maestros de PT más, 90 maestros de AL más (de ambas categorías, 17 corresponden al programa de Inclusión), y 188 nuevos PTIS.

Estas cifras no incluyen el número de Orientadores, destinados igualmente a la atención del alumnado NEAE, aunque no de forma exclusiva. Si en 2019 la provincia de Málaga contaba con 327, para el presente curso la cifra asciende a 483, destinados a todas las etapas educativas. En este incremento se encuentran los especialistas incorporados por los programas de Inclusión (4) y de Bienestar Emocional (3), además de los 81 incorporados en la provincia a jornada completa en los centros de Zonas de Transformación Social.

Los denominados ‘recursos de difícil generalización’ tienen como objetivo la atención al alumnado NEAE y NEE censado en los colegios e institutos de la provincia. Su distribución y asignación a los centros se establece en función de dicho censo, por lo que no se consideran vinculados a un único CEIP o IES, sino que pueden compartir su jornada y funciones entre distintos centros, siempre desde la coordinación y supervisión de los Equipos de Orientación Educativa (EOE).

34.971 alumnos

De esta manera, la apuesta de la Consejería por la atención a la diversidad del alumnado ha experimentado un importante impulso para un censo que, a pesar de haber crecido, no lo ha hecho en la misma proporción que los recursos dotados. Si en 2019 el número de alumnos censados como NEAE ascendía a 32.901, en el actual curso 2024/25 son 34.971 alumnos, de los cuales 17.078 presentan necesidades educativas especiales, y 4.984 precisan de atención por parte del personal de integración social. Porcentualmente, mientras que los profesionales especialistas han crecido un 31,4%, el número de alumnos censados lo ha hecho en un 6,2%. No obstante, los censos de este alumnado están sometidos a variaciones a lo largo del curso en función de los dictámenes e informes individuales elaborados por los EOE, que constituyen el departamento clave e imprescindible para elaborar los diagnósticos y brindar orientación a las familias.

A la ampliación de las plantillas de especialistas, la Junta de Andalucía ha sumado en estos cinco años la adecuación de las infraestructuras de los centros necesarias para la atención del alumnado NEE. En total, han sido 116 las actuaciones acometidas para este fin, con una inversión de 11,5 millones de euros. Dentro de este capítulo se encuentran las obras relativas a eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores, construcción de aseos adaptados y adecuaciones de espacios para aulas específicas.

A todos estos recursos destinados a los centros públicos, la acción de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en materia de atención a la diversidad también se vincula a la autorización de las unidades de Apoyo a la Integración en los centros concertados, lo que supone la contratación de especialistas (PT y AL) sostenidos mediante el pago delegado. Desde 2019, el número de estas se ha ampliado en 16, pasando de 84 a las 100 existentes en el curso 2024/25.

Hasta el pasado curso, la inversión de la Consejería en materia de atención a la diversidad experimentó en toda Andalucía un incremento del 67% respecto a 2018, alcanzando los 566 millones de euros, 228 más que entonces.