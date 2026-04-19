(Por Jmm Caminero) El artículo de opinión tiene muchas formas de expresarse, lean artículos de estos tres últimos siglos. Además como todo género tiene que ir evolucionando y progresando.

– Si una parte del pueblo europeo y una parte de las elites europeas, -elites culturales y sociales y económicas y políticas-, se diese cuenta que llevamos mil seiscientos años con el deseo y la visión de que Europa forme una unidad política. Si se diesen cuenta que lo hemos probado muchas veces, y, no ha salido, con las armas, pero ahora llevamos unas décadas intentándolo de mutuo acuerdo y en paz.

Si se diesen cuenta, que hay que ir a más velocidad y más profundidad, por el bien de todos, de todos los estratos sociales y culturales y económicos y políticos e ideológicos. No sé, no sé qué más nos puede pasar. En el siglo veinte dos guerras mundiales que hicieron temblar el vientre de Europa. Si una parte del pueblo y de las elites europeas se diesen cuenta, si gran parte del pueblo y de las elites se diesen cuenta que si queremos sobrevivir tenemos que formar una Unidad Política Europea, un Estado Federal, que es la forma más simple y más fácil de momento… O, aprovechamos este tren y nos subimos a él, o, no sabemos que sucederá de Europa, en dos o tres generaciones.

– Decían, los viejos maestros griegos, las victorias tienen mil padres, las derrotas son huérfanas. En la prensa se retrata que los orígenes de Colón, podrían ser gallegos, por unos estudios genéticos que se han realizado. O, mejor dicho que hay coincidencias con las familias nobles Zuñiga de Navarra y Sotomayor de Galicia (El mundo.es, diez de abril 2026).

Siempre me he preguntado, aplicado a Cervantes, Quevedo, Fray Luís de León, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, y todos los demás del siglo de oro. Siempre me he cuestionado además de investigar al “genio o genia”, porque no se busca más documentalmente, ahora, con IA y con macrodatos/Big data a hermanos de los protagonistas, en varias líneas. También desde la genética. Quizás, ellos o ellas, hermanos, cuñados, sobrinos, hasta dos o tres generaciones después dejaron algún documento o escrito, que quizás, ponen algún dato o información que nos podría ayudar a entender mejor, a todos los grandes genios y genias del siglo de Oro. Pero las investigaciones también en América o en el Mediterráneo… Quién sabe si un sobrino tercero en una carta o en un documento indica una noticia o información de su familia o de su antecesor tan notable…

– Escribir literatura, o escribir sobre cualquier tema o cualquier otra realidad, lo he indicado en otros lugares, lleva cuatro o cinco pasos. Sea matemáticas o sea Física teórica o sea hacer fotografía o sea redactar textos literarios del género que sea. Sigue un patrón de pasos, más o menos, en síntesis: Primero, observar-leer, segundo, pensar-analizar, tercero, escribir o redactar el texto en concreto en el saber concreto y en el género concreto, cuarto publicarlo, quinto, recibir dividendos económicos o sociales o académicos, o todos juntos.

La revolución Internet ha permitido, que todo el mundo cumpla los cuatro primeros pasos. Antes, sólo podías llegar hasta el tercero, realizabas tu manuscrito o tesis o ensayo o fotografía, y, te pasabas media vida, enviando a revistas y editoriales de todo tipo. En la mayoría de los escribientes y pensantes, acaban quedándose en tu cajón de madera, cuándo se escribía a pluma, o en el vientre de tu ordenador, ahora.

Hoy, con Internet puedes hacerlo público o publicarlo a los demás. Por el milagro de Internet. Puede ser visto por los demás, aunque los demás, sean tres o mil personas. Pero queda un tiempo en ese mar o galaxia o bosque de Internet. Sólo queda el último paso, que no te paguen en dinero, ni pagos en la otra especie, a nivel académico o social o… El obrero merece su salario y que sea digno. Pero existe una ingente cantidad de escritores y escribidores y pensadores en todos los saberes y artes y géneros. Es más la oferta que la demanda. Pero ya es mucho, ya es una revolución poder hacerlo público, que en hipótesis exista menos posibilidad que se pierda…

Millones de personas, pueden redactar sus textos, sean del saber que sean, y, ponerlos en la geografía virtual. Eso sí, quizás sólo tengan diez lectores. Pero lo ha hecho público, y, al menos se quedan durante unos lustros. ¡Esto aunque no lo crean es una enorme revolución cultural, silenciosa, como las grandes! No digo que todo sea bueno, expreso que este enunciado es verdad. Este artículo que tiene usted ante los ojos, puedo publicarlo en mi blog. Nadie me lo impide Y, puede estar durmiente y durmiendo durante unos lustros, puede ser potencialmente visto, aunque apenas nadie lo haga.

Alguien pensará en vez de construir un edificio de tres microartículos, podrías hacer tres columnas, dándole un poco de aire. Pero he pensado, digamos en esta fase de la autoría o creación del articulismo de opinión, que voy a copiar a esas grandes superficies, que hay treinta tipos de yogures en marcas y sabores. Así, cada uno prueba lo que quiere y lo que quiera. Al final, se marcha usted al trabajo cansado por la mañana, si vuelve usted del trabajo hacia su hogar, cansado y un poco ensimismado. Quizás, este artículo le abra una pequeña sonrisa y pregunta. Paz y bien.

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (10 abril 2026 cr).

Fin artículo 5.461º: “Europa, Colón, Escritor”.