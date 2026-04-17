El concejal de Patrimonio Histórico y la edil de Servicios Sociales participan en los actos del Festival Español y en encuentros educativos y culturales con la comunidad y consolidan los lazos de unión vigentes desde 2009

Una representación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se encuentra estos días en la ciudad estadounidense de Nueva Iberia, a propósito de la celebración del undécimo Festival Español que se celebra en este municipio del Estado de Luisiana, con el que nuestra localidad está hermanada desde 2009. El concejal de Patrimonio Histórico, Economía y Nuevas Tecnologías, José Manuel de Molina, y la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Familias, María del Carmen Molina, son los encargados de participar en el programa de actos, con lo que la institución local vuelve a consolidar los vínculos entre ambas comunidades y continúa siendo un importante referente a nivel de cooperación cultural y social entre España y EE. UU.

La delegación alhaurina llegó el pasado miércoles a tierras norteamericanas. Ese día, ambos participaron en uno de los actos más significativos del programa oficial: la bendición, por parte del párroco local, del toldo de croché elaborado por el taller que se desarrolla semanalmente en el Centro del Mayor de Alhaurín de la Torre, dependiente del Área de Medio Ambiente. El simbólico regalo consiste en una pieza artesanal de cuatro metros cuadrados con los colores de la bandera de nuestra localidad, el azul y el dorado, y en cuyo centro aparecen dos manos que se entrelazan como símbolo de unión entre ambos pueblos, y las enseñas nacionales de cada país.

La agenda institucional continuó ayer jueves con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Nueva Iberia, donde el alcalde, Freddie DeCourt, recibió una serie de obsequios enviados por el regidor alhaurino, Joaquín Villanova. Durante el encuentro, también se puso en valor el simbolismo de algunos de estos regalos, entre ellos, una foto que recogía el momento en que el Villanova hacía entrega a León XIV de un cuadro conmemorativo de la proclamación de dicho hermanamiento, que sorprendió muy gratamente a DeCourt. Se da la curiosa circunstancia, además, de que se trata del primer Sumo Pontífice de la historia de origen estadounidense, el cual, curiosamente, visitará España en breves fechas.

El programa de actividades incluye además una destacada vertiente educativa y divulgativa. Hoy, viernes, el concejal José Manuel de Molina, que también es historiador e investigador y fue el promotor del hermanamiento, ofrecerá una conferencia centrada en la participación española en la independencia de Estados Unidos, precisamente ahora que se conmemora el 250º aniversario de este acontecimiento histórico. Por su parte, la concejala María del Carmen Molina protagonizará un encuentro con jóvenes para abordar el papel del asociacionismo en España, fomentando el intercambio de experiencias entre ambas comunidades.

Mañana sábado, la delegación participará en la inauguración oficial del Festival Español de Nueva Iberia, que alcanza su undécima edición y se ha convertido en uno de los principales escaparates de la herencia hispana en el estado de Luisiana. Está prevista la asistencia del gobernador estatal, Jeff Landry, lo que evidencia la relevancia institucional y social de este evento.

Nueva visita institucional de Alhaurín de la Torre a la ciudad hermana de Nueva IberiaUna relación institucional que crece desde 2009

El hermanamiento entre Alhaurín de la Torre y Nueva Iberia se formalizó en 2009 con el objetivo de poner en valor las raíces históricas comunes, especialmente ligadas a la emigración andaluza y a la huella española en Luisiana. En concreto, Nueva Iberia fue fundada en el año 1779 por colonos procedentes de Alhaurín y de otros puntos de la provincia de Málaga, tal como descubrió De Molina en su libro ‘Historia de Alhaurín de la Torre en la Edad Moderna (1489-1812)’, publicado por el Área de Cultura en noviembre de 2005. Desde entonces, ambas ciudades han desarrollado un amplio programa de intercambios institucionales, educativos y culturales.

A lo largo de estos años, se han sucedido numerosas visitas oficiales de delegaciones municipales, así como la participación recíproca en eventos emblemáticos como el propio Festival Español de Nueva Iberia o distintas celebraciones culturales en Alhaurín de la Torre. Asimismo, se han promovido intercambios entre asociaciones, centros educativos y colectivos ciudadanos, fortaleciendo los vínculos a nivel social.

Entre las iniciativas más destacadas figuran los programas de divulgación histórica sobre la presencia española en Estados Unidos, exposiciones culturales, colaboraciones entre artesanos y la promoción conjunta de tradiciones como la gastronomía o las labores textiles; ejemplo de ello el protagonismo reciente del croché como símbolo de unión entre ambas comunidades.

En palabras de ambos concejales, “este nuevo encuentro institucional no solo reafirma el compromiso de ambas ciudades con su hermanamiento, sino que potenciará futuras líneas de colaboración en ámbitos como la educación, el turismo cultural y la preservación del patrimonio común”.

#alhaurindelatorrecalidaddevida