La próxima semana, a partir del 1 de junio, se inician los trabajos de la segunda campaña del año del Servicio Municipal de Aguas. Se aplicará el tratamiento en toda la red de alcantarillado y saneamiento y se actuará en todas las barriadas y urbanizaciones

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre iniciará el próximo lunes, 1 de junio, la segunda campaña de 2026 en su plan anual de tratamiento de desinsectación y desratización. Esta acción tiene como objetivo principal la prevención de plagas en el municipio.

Los trabajos serán realizados por el Servicio Municipal de Aguas. La empresa encargada de llevar a cabo las tareas será Plagiser, una firma especializada en el sector. Las intervenciones consistirán, como es habitual, en la aplicación de productos específicos en la red de saneamiento y alcantarillado, con el fin de eliminar insectos y ratas, minimizando así su reproducción.

La campaña comenzará en la zona centro y se extenderá a diferentes urbanizaciones y barriadas del municipio de lunes a viernes, excluyendo festivos, hasta el 24 de junio. Cada día se abordará una nueva zona, asegurando que todos los núcleos habitados sean tratados.

Es importante señalar que el calendario de la campaña puede verse afectado por las necesidades del servicio o por condiciones meteorológicas. Desde el Servicio Municipal de Aguas se advierte que la aplicación de los productos puede provocar, inicialmente, la aparición temporal de cucarachas en las calles o en los hogares debido al ‘efecto huida’, aunque esta situación se normalizará con el tiempo.

Además de esta campaña, el Ayuntamiento ofrece soluciones extraordinarias a solicitud de los ciudadanos para abordar incidencias relacionadas con la presencia inusual de cucarachas o ratas a lo largo del año. Las solicitudes pueden tramitarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, donde se debe contar con DNI electrónico o Certificado Digital.

Para más información, el Servicio de Aguas está disponible en el teléfono 952 411 444.

PROGRAMA PREVISTO POR ZONAS Y BARRIADAS

-Lunes 01/06/26 – Zona Centro

-Martes 02/06/26 – Ermita del Cerro y Zona Centro (Casco antiguo)

-Miércoles 03/06/26 – El Alamillo, Llanos de la Virgen, Blas Infante, Barrio de la Alegría y Reyes Católicos

– Jueves 04/06/26 – El Cordobés, El Reloj e Isaac Peral hasta Rotonda del Encuentro

– Viernes 05/06/26 – Taralpe y Peralta

-Lunes 08/06/26 – Pinos de Alhaurín

-Martes 09/06/26 – Viñagrande, Altos de Viñagrande y Polígono Las Viñas

-Miércoles 10/06/26 – Platero 1º y 2º y El Limón

– Jueves 11/06/26 – Jardines de Alhaurín, Huerta Alta, Huerta Nueva y Carranque

– Viernes 12/06/26 – Fuensanguínea y La Zambrana

-Lunes 15/06/26 – La Capellanía

-Martes 16/06/26 – Los Manantiales

-Miércoles 17/06/26 – Cortijos del Sol, Bellavista de Zambrana, Torresol, Pueblo Cortijo y Terrazas del Valle

– Jueves 18/06/26 – El Lagar, Tabico Alto, Casas Blancas y Vaguada de la Sierra

– Viernes 19/06/26 – Retamar, Tabico Bajo y Santa Clara

-Lunes 22/06/26 – Polígonos Industriales y Paredillas

-Martes 23/06/26 – Romeral, Torrealquería y La Alquería

-Miércoles 24/06/26 – Peñón, Molina, Zapata, Hacienda Garrido, Mestanza y Santa Amalia