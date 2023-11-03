El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha firmado el manifiesto para formar parte de este foro, impulsado por la Junta de Andalucía para acelerar la transformación hacia la sostenibilidad, la circularidad y la protección de la naturaleza

Alhaurín de la Torre se ha adherido a la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía, la denominada Red Reversa (www.redreversa.es), después de firmar el manifiesto de adhesión a la misma que da acceso a esta red que se ha puesto en marcha desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.

Esta adhesión supone pertenecer a un foro que está destinado a apoyar a los municipios a acelerar la transformación hacia la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y la neutralidad climática, la circularidad, la conservación y protección de la naturaleza ayudando a mejorar la contribución entre todas las administraciones a los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente del municipio, que dirige Abel Perea, están convencidos que con la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados en la gestión de los municipios andaluces se logrará localidades más verdes y sostenibles con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, la protección de nuestro medio ambiente y un desarrollo sostenible, algo muy beneficioso para nuestra localidad al provocar sinergias con otras administraciones e instituciones locales.

Desde la Consejería se afirma que entre los objetivos de esta Red está el trabajo colaborativo entre los municipios adheridos, servir de foro técnico y de asesoría para proyectos de interés por el desarrollo de estrategias sostenibles, diseño de herramientas y recursos para el impulso y fomento de la Red, la realización de eventos para compartir experiencias, informar sobre incentivos, ayudas y subvenciones de impulso sobre ciudades sostenibles, así como de la aplicación de las políticas y normativa sobre medio ambiente.

