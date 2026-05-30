(Por Jmm Caminero) Cuándo en estos días y semanas están cayendo tantos chuzos y piedras e hielos sobre esta geografía hispánica, utilizando el lenguaje popular, me he dicho tratemos algo agradable.

Posiblemente a usted este Museo del Muelle Branly – Jacques Chirac no le suene que existe, no sabe de su existencia pero está también en Paris. Paris la ciudad de la luz de los pintores. Cuántos miles de pintores habrán ido en el siglo diecinueve y veinte, intentando tener un lugar, y, nunca lo tuvieron. Igual que ahora, en estos setenta últimos años, Nueva York.

Pues hagamos una pequeña historia para que usted se centre, fue inaugurado el junio del 2006 por Jacques Chirac. La colección es la fusión, como en los festivales de gastronomía ahora, de la unión de las colecciones de etnología del Museo del Hombre de Paris, de las colecciones del Museo Nacional de Artes de África y de Oceanía, América y está constituido por trescientas mil (300.000) piezas. En total es la acumulación de una riqueza cultural enorme.

No voy a entrar aquí, en el tema abierto, de si las colecciones tienen que volver a sus países de origen. Pero creo que este lugar, al tener tantas piezas es un enorme barco y plataforma de difusión de todas las culturas en el mundo. Es la base para estudios antropológicos, históricos, culturales, artísticos… Voy a indicar una cuestión que para muchos le extrañará, se ha encontrado las pinturas de un Cerdo verrugoso en el Pacífico, de cuarenta y cinco mil años. Es decir, los humanos inventamos o descubrimos la pintura hace muchos miles de años. Es más, creo que el conjunto de pinturas de Chauveut, Lascaux, Altamira son obras maestras de toda la humanidad. Y, podrían estar perfectamente en un museo de arte contemporáneo y actual.

Para muchos el arte de los primitivos, palabra que no me gusta, el arte de las culturas prehistóricas, el arte de los niños, el arte de las personas autodidactas, el Arte Otro o arte diferencial o arte de personas con ciertos trastornos…. Para muchas personas todos estas artes, todo el arte realizado por estas personas no tiene apenas valor. Pero a mi modo de ver, creo que algunas de esas piezas que se han realizado son y tienen un enorme valor simbólico, cultural, psicológico, artístico, estético, metafísico… Es un arte hecho sin cortapisas de tantas normas que sobre las artes se han ido acumulando…

Hay muchos museos de Antropología y etnología por el mundo, todos de un enorme valor: Museo Nacional de Antropología de México, Smithsonian National Museum of Natural History de Washington, Museo Branly, Pitt Rivers Museum, Oxford, Museum of Anthropology at UBC de Vancouver, Museo Nacional de Antropología en Madrid, National Museum of Antthropology en Manila, etc.

Puede que estos museos para el público en general no tengan tanta referencia, tanto lugar y tanto color, pero son esenciales para entender y comprender la realidad humana. Me pregunto, cuándo en algún lugar del mundo, a una mente, ahora que la industria cultural de los museos y de los centros de arte, se les ocurrirá que igual que tienen valor las obras realizadas, diríamos por las personas que entran en estos grupos que antes hemos señalado, quizás sería bueno conservar, si los autores desean, las obras de cientos y de miles y de decenas de miles de autores y autoras, que intentan llegar a tener un lugar en el Arte, en el mundo oficial del arte, pero que no lo tienen, en ninguna de sus disciplinas. Se están perdiendo, posiblemente, decenas de miles, cientos de miles de obras cada año en el mundo, de todas las artes.

Porque no hay un lugar dónde recogerlas, guardarlas, conservarlas, coleccionarlas, estudiarlas, analizarlas, fotografiarlas, etc. Es una riqueza cultural que se pierde. Al menos, las realizadas en papel, al menos conservadas de forma virtual… Aunque sea un lugar virtual que aglutine a miles de enlaces o decenas de miles de enlace de decenas de miles de autores artistas, de cada una de las disciplinas… A quién hay que tocar la campana para que abran la mente…

Esta campana si alguna vez toca, ya mis ojos no lo verán. Que existan lugares, quizás en museos etnológicos o antropológicos o en bibliotecas o en fundaciones o en centros de arte, que el autor o autora que quiera, pueda enviar en donación gratuita, las obras en papel que deee, para que se conserven para el futuro. Creo que es de justicia, más cuándo esos autores, pueden haberse pasado dándole al tambor y al bronce de ese tipo de arte o de ese género de arte, diez o cincuenta años. Creo que es de justicia. Cómo era de justicia conservar y guardar las producciones artísticas y estéticas y simbólicas de los niños o de los pueblos mal llamados primitivos, o de personas con algunas enfermedades. Pero cuándo tocará esta campana con badajo…

Hay que viajar para aprender. La geografía hispánica está trufada de multitud de museos de etnología. Suelen ser pequeños, situados en una casona. Muchos no tienen días concretos para su apertura. Creo que cada uno tiene que mostrar su pequeño espejo. Estos pequeños museos pueden cumplir un papel cultural y educativo que todavía no hemos valorado. Se habla entre 250-270 museos de antropología y etnología repartidas por todo el territorio ibérico…

Muchas veces me he preguntado, si deberían crear redes de dichos museos, redes regionales, y, una red nacional. Creo que esto podría permitir hibridaciones, sinergias, crear exposiciones colectivas, irlas enviando de unos lugares a otros, tomar ideas de unos y de otros, exposiciones rotatorias, conferencias, etc. Una Web para cada uno de ellos, y, una Web general para todos. Aquí, aquí dejo el guante de palabras, para haber si alguna administración o entidad la recoge. A ver si algún director/a de estos museos la recoge. A ver si alguna concejalia o consejería de cultura la recoge. Por ejemplo, un Congreso o Conferencia Regional o Nacional sobre estos museos para ponerlos en marcha, que revivan… Paz y bien.

https://www.youtube.com/channel/UCP1qKD3iC1dhkOschAftOAQ © jmm caminero (20 mayo 2026 cr).

Fin artículo 5.532º: “Musée