Las fiestas serán del 23 al 27 de junio y contarán con los conciertos de Sergio Contreras, Merche, Henry Méndez y Triana, entre otros. La calle Málaga acogió el multitudinario acto de presentación, con el desfile de los aspirantes a Reina y Mister y la actuación de Encarni Navarro

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La Feria de San Juan 2026 ya ha comenzado a latir en Alhaurín de la Torre tras la celebración del acto oficial de presentación del cartel anunciador y del libro de fiestas, una cita que reunió a numerosos vecinos, colectivos, asociaciones y autoridades en la calle Málaga y que sirvió para dar el pistoletazo de salida hacia uno de los acontecimientos más importantes y esperados del año en el municipio.

La velada estuvo conducida por el coordinador de Torrevisión, Rafael Rodríguez, y por la técnica del Área de Fiestas y Turismo, María Cañete, quienes fueron dando paso a los distintos momentos de una gala marcada por la música, la tradición y la ilusión de volver a disfrutar de unas fiestas que forman parte de la identidad de Alhaurín de la Torre.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación oficial del cartel anunciador de la Feria de San Juan 2026, obra de María del Carmen Cebrián, así como del libro oficial que recoge la programación de los festejos, los saludas institucionales y toda la información relacionada con las celebraciones de este año.

La música tuvo un papel protagonista durante toda la noche gracias a las actuaciones del Coro Rociero de Alhaurín de la Torre y de la cantante Encarni Navarro, que pusieron banda sonora a un acto muy seguido por el público.

Tampoco faltó uno de los momentos más tradicionales y emotivos de esta presentación: el desfile de candidatos y candidatas a Reina y Rey de la Feria de San Juan 2026. Los jóvenes participantes desfilaron ante familiares, amigos y vecinos en una noche cargada de emoción, nervios e ilusión.

Durante el acto se adelantaron además numerosos detalles de la programación de este año. La Feria arrancará oficialmente el martes 23 de junio con el gran desfile inaugural, la ofrenda floral a San Juan Bautista, el encendido del alumbrado extraordinario y el pregón, que correrá a cargo de María Jesús García López. Esa misma noche tendrá lugar el concierto de Los Yakis en la Caseta Oficial.

La programación detalla también la Romería de San Juan Bautista, prevista para los días 13 y 14 de junio; la Cena del Mayor; la procesión gloriosa del patrón el 24 de junio; la feria infantil; la carrera de Sanfermines infantiles; la carrera de cintas en moto; la feria de día en la Plaza de San Sebastián; así como las actuaciones de numerosas academias de baile del municipio.

En el apartado musical, la Feria de San Juan 2026 contará con un cartel de primer nivel que incluye las actuaciones de Yurena, Sonia Madoc y Malena Gracia en la Gala de Elección de Reina y Rey; Malamanera durante la Romería; Sergio Contreras el 24 de junio; Henry Méndez el 25 de junio; Triana el 26 de junio; y Merche como gran actuación de cierre el sábado 27 de junio. A ello se sumarán propuestas como Tributo al Barrio, Miranda Cuenca, Comando G, además de numerosos DJ como Fabio, Xispazo, Alex Moon, Miguel Blanco, Michael Stiven, Doctor Fli, Cohelo, Alba Dreid o We Are Not DJ’s, que animarán tanto la Caseta Oficial como la feria de día.

El programa incluye además la participación de las academias de baile Baila con Desy, Laura González, Raquel Arias, Mar de Rosas, Lourdes Soto, Sarath Gálvez, Sergio Maqueda y Reme Cortés, reflejando una vez más el enorme talento artístico existente en el municipio.

La presentación sirvió para poner en valor el carácter inclusivo de la feria, que volverá a contar con horas sin ruido, puntos violetas contra la violencia de género y una sala de lactancia, medidas destinadas a facilitar que todos los vecinos puedan disfrutar de las fiestas en igualdad de condiciones.