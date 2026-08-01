(Por Jmm Caminero) 5.115 personas fueron condenadas en 2025 por delitos sexuales en España. Un catorce por ciento más que en 2024.

Pregunto sería conveniente, que a esas personas a sus móviles, un departamento ministerial que trate esta temática, le vaya enviando información sobre esta realidad, para que evite conductas, recordarles conductas negativas, durante varios años. Para que sirva para autocontrolarse, autoconocerse mejor, no caer en estos errores, cambiar las ideas y cambiar la conducta.

Algo así, cómo algunos dicen habría que hacer con los accidentes de tráfico, enviarles a sus móviles durante varios años, noticias e informaciones y normas sobre Seguridad Vial. Porque hay quién piensa, que para cambiar las conductas hay que cambiar ciertas ideas sobre esas temáticas y esas conductas de esas personas. Dejo abierto el tema…

¿Lo ideal es erradicar los delitos sexuales, cómo al menos, que no aumenten, cómo al menos que disminuyan, como al menos que se erradiquen…? Han aumentado en el 2025 un 14 por ciento sobre el año anterior. Es un tema grave.

¿Se ha limitado la propaganda y publicidad sobre el tabaco, no habría que hacer lo mismo, sobre la publicidad que incentive los “deseos sexuales”? No se rasgue usted las vestiduras. Pero hay que hacerse esta pregunta, antes que determinados sectores de la sociedad tengan miedo de caminar por las calles, especialmente, en algunas calles y en algunas horas. Supongo que todo el mundo admitirá que la “libertad de no tener miedo al caminar en/por la calle”, es un derecho superior a otros…

En Europa, según los datos que dispongo en el año 2.025 se produjeron, 256.302 delitos de violencia sexual, en los 27 países de la CEE. De ellos 98.190 violaciones.

Cifras que se miren como se miren, dan miedo y temor y temblor y angustia y pena y tristeza. Que estamos en el continente de los derechos humanos y de la democracia y de la dignidad de la persona, la dignidad sacrosanta de cada persona…

¿Digo yo, pregunto yo que es hora que se haga un debate a través de los medios de comunicación, debates nacionales de cómo atajar esta situación, buscar soluciones…? Además de todos los grupos y administraciones y entidades que existan en esta temática. Que pueden proporcionar soluciones…

No gustará, pero hemos caído en un pansexualismo. Todo es sexualidad. No hay cosa que no se haga que no tenga una connotación sexual, aquello que para vender una mercancía o producto o servicio, allí pones una persona como símbolo sexual. No estamos indicando que se “cree una ley seca” aplicada a estas temáticas. Pero quizás, a nivel individual, colectivo, social, cultural, ideológico, filosófico habría que indicar que “exista una moderación y sosiego en esta temáticas”.

Todo el mundo sabe que Internet y los móviles ha revolucionado esta realidad, a través de la pornografía, por ejemplo, el aumento de consumo en franjas de adolescentes…

Terminemos con una cifra trágica, dramática, no sé qué adjetivo y calificativo hay que situar. Según la UNICEF en el año 2024 más de 370 millones de mujeres y niñas sufrieron agresiones sexuales en el mundo. Según la OMS una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Creo que hay que volver a expresar, indicar, enseñar, manifestar que la “lujuria es un mal humano y personal y social”. Incluso, a mi parecer un mal para el Estado. Y, se equivocan las ideologías o grupos o poderes que crean que se pueden utilizar estos instrumentos para controlar a las poblaciones –si es que existe esta forma de pensar-. La lujuria como un deseo sexual desordenado, excesivo o descontrolado es un enorme mal, tanto individual, familias, social, y creo que estatal. Guste o no guste. Y, hay que decirlo, si es que hay suficientes personas que se atrevan a decirlo. Según la RAE, “vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales”.

Que la sexualidad debe estar ordenada y reglada, con racionalidad, sentido común, y, moral correcta. Que no podemos hablar del libertinaje sexual como una cosa buena y positiva, sino como negativa. Que la psicología y las ciencias antropológicas, la moral y la filosofía y las teologías también tienen que decir algo a este tema. Que quizás, hemos pasado en varias generaciones de un extremo, en este tema, a otro extremo, que también es negativo.

Que en el terreno del mundo de los escritores y la literatura, casi nadie se atreve a decir, lo que todo el mundo sabe y conoce. Que aquí, la sociedad y sociedades actuales se están equivocadas. Y, que el emperador está desnudo, pero nadie se atreve a decirlo. Que esta temática puede estar produciendo mucho sufrimiento y angustia y penas y heridas y traumas, y, nadie o casi nadie se atreven a indicarlo… ¡Y, este tema es uno de los aspectos de este gran castillo, con muchas puertas y muchas pareces…! ¡La lujuria tiene muchas aristas, áreas, dimensiones, variables… que no nos atrevemos a abordarlas, o, lo hacemos tan livianamente…!

Se indica que cuarenta o cuarenta y dos millones de personas ejercen la prostitución en el mundo, de ellas el ochenta por ciento son mujeres y niñas, es decir, de 32 a 34 millones… El veinte por ciento son hombres y personas transgéneros, es decir, entre ocho y diez millones… ¡Y, podríamos continuar con otras cifras… y otras cuestiones y otros temas, en relación a esta cuestión…!

Creo que son cifras suficientemente graves para que estos temas se estudien y analicen y valoren desde diversas perspectivas y se busquen soluciones a nivel regional, local, nacional, continental y mundial… el principio de la moral, en todas las civilizaciones es: “No hagas al otro, lo que no quieras que te hagan a ti, en las mismas circunstancias y en la misma situación”. Paz y bien… Bien y paz…

http://youtube.com/jmmcaminero © jmm caminero (16 julio 2026 cr).

Fin artículo 5.636º: “¿Qué titulo le pongo a este artículo…?”.