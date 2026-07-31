El festival de músicas alternativas reunió en El Portón a cientos de espectadores que vibraron con una actuación única, a caballo entre la tradición y la innovación escénica

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Ayer jueves arrancó en el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón la séptima edición del festival de música alternativa más importante del verano en la provincia de Málaga, ‘Alhautor’, organizado por la productora Oh, Salvaje en colaboración con el Área de Grandes Eventos y Actividades en El Portón.

Cientos de personas se dieron cita para disfrutar con la primera de las cuatro jornadas con las que cuenta la propuesta y vibraron con el singular espectáculo protagonizado por Lole Montoya, icono de la música popular española y una de las voces más influyentes de las últimas décadas, y Carmen Avilés, artista fundamental para entender algunas de las transformaciones más interesantes que ha vivido el flamenco en los últimos años. Su trabajo como bailaora y creadora ha contribuido a abrir nuevos caminos para el baile contemporáneo, tendiendo puentes entre tradición, investigación y experimentación escénica.

El edil de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, acudió al estreno del evento y disfrutó del ambiente y la calidad del espectáculo, destacando «la buena organización del ciclo». Subrayó que desde el área que dirige están «muy satisfechos y contentos» por contar un año más con ‘Alhautor’ en la Finca El Portón y por haber convertido este espacio en un lugar de referencia para los amantes de la música alternativa y poder disfrutar de un cartel «de primer nivel», recordando que por el mismo festival han pasado grandes nombres que luego se han hecho muy conocidos a nivel nacional.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Este viernes, 31 de julio, continúa el festival cuando será el turno de Papá Levante, grupo que forma parte de la memoria musical de varias generaciones y que regresa a los escenarios convertido en uno de los reencuentros más celebrados de los últimos años.

Completarán la noche Delasrosas y Esteban Bove, dos artistas que exploran nuevos caminos desde la música popular y la creación contemporánea a través de lenguajes propios y personales.

El sábado 1 de agosto llegará una de las jornadas más intensas de esta edición con Parquesvr, una de las bandas más estimulantes del panorama nacional actual, y VVV [Trippin’you], referente de las nuevas corrientes electrónicas y postpunk estatales. La jornada se completará con Los Dominguito, Mondongo Boy y Rafffaella Cydé, nombres vinculados a algunas de las escenas más inquietas y emergentes del momento.

El cierre tendrá lugar el domingo 2 de agosto con El Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas más influyentes del rock iberoamericano de las últimas décadas. Junto a ellos estarán Cristina Len y Retro Cassetta, proyecto que conecta sonidos electrónicos contemporáneos con influencias mediterráneas y transfronterizas, poniendo el broche final a esta séptima edición.

Además de la programación artística, Alhautor mantiene su compromiso con la sostenibilidad. De la mano de OMAWA Huella Ecológica, el festival vuelve a medir y compensar su huella de carbono, incorporando criterios ambientales en todas las fases de producción y reforzando un modelo cultural responsable y adaptado a los retos actuales.

El festival también continuará desarrollando medidas de accesibilidad y espacios seguros, entendiendo la cultura como un lugar de encuentro abierto, diverso e inclusivo.

#alhaurindelatorrecalidaddevida