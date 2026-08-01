La vicepresidenta reivindica la transformación de Andalucía en los últimos siete años y reafirma el compromiso del Gobierno andaluz de seguir bajando impuestos, reduciendo burocracia y facilitando la inversión

Patricia Navarro anima a los delegados a seguir la Vía Andaluza ”gracias a la cual hemos conseguido avanzar desde la estabilidad, con diálogo y voluntad”

La vicepresidenta tercera, portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha presidido este viernes en el Museo de Málaga el acto oficial de la toma de posesión de los nuevos delegados territoriales del Gobierno andaluz en la provincia, a quienes ha animado a afrontar esta nueva etapa con “ilusión, compromiso firme, convicción y cercanía”, y ha reclamado “delegaciones útiles, operativas”, con capacidad de decisión y, lo que es más importante, con capacidad de resolver los problemas que surjan.

En el acto han estado presentes también la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, y el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, además del alcalde de Málaga, parlamentarios, concejales, y representantes económicos, sociales, militares y de las fuerzas de seguridad de la provincia.

Durante su intervención, Carolina España ha subrayado la responsabilidad que los nuevos delegados territoriales asumen como representantes del Gobierno andaluz en sus respectivos ámbitos de gestión. “Vais a ser la cara y la voz del Gobierno de Andalucía en cada uno de vuestros ámbitos de responsabilidad y eso es mucho más que un cargo, mucho más que una tarea convencional”, ha señalado.

La vicepresidenta tercera ha destacado que en estos últimos siete años “hemos transformado nuestra comunidad”, haciendo de Andalucía “un espejo en el que mirarse”, y ha defendido que la estabilidad y la confianza han permitido avanzar, crecer y generar oportunidades. En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz para seguir bajando impuestos, simplificando y reduciendo burocracia y facilitando la inversión, además de “seguir demostrando que la vía andaluza es la que funciona”.

“Con Juanma Moreno al frente, Andalucía y Málaga volverán a tener un gobierno sensato, coherente y moderado. Un gobierno que entiende que la política no consiste en alimentar la confrontación, sino buscar soluciones, soluciones reales. Que apueste por el diálogo frente a la bronca, por el acuerdo en lugar del enfrentamiento y por la gestión en lugar de la propaganda”, ha señalado Carolina España.

En el acto ha tomado la palabra la propia España, precedida de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que continuará asumiendo dicha función y para quien la consejera ha tenido palabras de reconocimiento. En este sentido, ha querido trasladarle su felicitación por la renovación de la confianza del presidente Juanma Moreno, destacando su “capacidad de trabajo”, su experiencia y su conocimiento de la provincia, así como su forma de entender la política y la gestión pública “desde la cercanía, el diálogo y la búsqueda permanente de soluciones”. “Juanma sabe lo que hace. El presidente ha depositado de nuevo su confianza en ti y creo que todos tenemos claro que es la mejor elección posible”, ha señalado Carolina España, quien ha puesto en valor la labor desarrollada por Navarro durante los últimos años y le ha deseado “mucho ánimo” ante una nueva etapa que será “exigente pero gratificante”.

Málaga, en la senda de la vía andaluza y ante un futuro extraordinario

La vicepresidenta tercera ha destacado que Málaga “tiene ante sí un futuro extraordinario” y ha apelado a la responsabilidad de todos los nuevos delegados para estar “a la altura de ese futuro”. Al respecto, la consejera ha subrayado que Málaga afronta una nueva etapa con “enormes oportunidades”, pero también con importantes desafíos que requieren una Administración cercana, coordinada y capaz de trabajar junto al resto de instituciones.

Entre las prioridades, ha situado el acceso a la vivienda y la generación de oportunidades para los jóvenes, así como el impulso de la actividad económica y la creación de empleo, el acompañamiento a empresas y autónomos, la atracción de inversiones y la mejora de los servicios públicos, además de la atención a las necesidades de todos los municipios de la provincia, “desde las grandes ciudades hasta el último pueblo”.

La vicepresidenta tercera ha reivindicado la vía andaluza que, durante los últimos siete años, ha liderado Juanma Moreno, al frente de “un Gobierno sensato, coherente y moderado”, que “entiende que la política no consiste en alimentar la confrontación, sino en buscar soluciones” y que apuesta “por el diálogo frente a la bronca, por el acuerdo frente al enfrentamiento y por la gestión frente a la propaganda”. “Esa es la vía andaluza: la vía del diálogo, del acuerdo, de la estabilidad, de la gestión y la de una Junta de Andalucía que gobierna para todos”, ha señalado.

Carolina España ha cerrado su intervención trasladando a los nuevos delegados territoriales todo el respaldo del Gobierno andaluz y el suyo propio, y se ha comprometido, “como malagueña”, a estar siempre a su disposición y muy cerca de todo aquello que lo requiera. “Desde la Vicepresidencia y desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos vais a encontrar siempre una puerta abierta, una mano tendida y toda nuestra disposición para trabajar juntos”, ha señalado.

Un Gobierno con diálogo y voluntad

Por su parte, Patricia Navaro ha destacado que los nuevos delegados territoriales “tienen una amplia experiencia, una gran capacidad de trabajo y una inmensa vocación de servicio público”, y les ha animado a trabajar “cerca de los problemas de los malagueños, con empatía, mirando a los ojos a quienes tenemos enfrente, pero, sobre todo, con diálogo, con mucho diálogo y ganas de resolver problemas”.

Tras reconocer y agradecer el trabajo de los delegados salientes, ha desgranado las cualidades de cada uno de los nuevos responsables territoriales, instándoles a que “vuestro trabajo se impregne de la seña de identidad de este Gobierno: diálogo y voluntad, que supone la Vía Andaluza gracias a la cual hemos conseguido avanzar desde la estabilidad”.

“Málaga es una provincia exigente y su fortaleza es motivo de orgullo, pero también supone una enorme responsabilidad”, ha indicado Patricia Navarro, quien ha destacado que desde el Gobierno andaluz “hemos sido capaces de movilizar más de 4.300 millones de euros desde 2019 para mejorar nuestra provincia”.

Entre los proyectos acometidos estos años, la delegada del Gobierno ha mencionado la obra del nuevo hospital Virgen de la Esperanza y el Metro; la autovía a Ronda; las conexiones de aguas regeneradas en la Axarquía, la ampliación del hospital Costa del Sol y la desaladora de Marbella, el Museo de los Dólmenes o el Puerto Seco.

Navarro ha añadido que “Málaga necesita determinación para seguir afrontando los retos que tenemos por delante, que no son pocos”, y para ello “la tercera legislatura del Gobierno de Juanma Moreno cuenta con un equipo cohesionado: mujeres y hombres de contrastada solvencia y dilatada experiencia política y de gestión”. Por último, ha pedido a los nuevos delegados “lo mismo que me exijo a mí misma: eficacia, entrega y transparencia. No tengo ninguna duda de que cumplís con estas exigencias y que Málaga está en buenas manos”.

Nuevos delegados territoriales

En el acto han tomado posesión de su cargo, jurando o prometiendo el mismo, los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Málaga: