Multitudinario arranque de las Fiestas de Zapata, con una procesión de la Virgen de Asunción para el recuerdo

La tradición, la convivencia y la devoción destacan en la primera jornada del amplio programa festivo de la barriada , a la que se sumaron autoridades, vecinos y visitantes

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La barriada de Zapata vivió ayer una intensa jornada festiva con motivo de la tradicional procesión en honor a la Virgen de la Asunción, una celebración marcada por la participación vecinal, el arraigo a las tradiciones y un ambiente de convivencia. El alcalde, acompañado por varios concejales de la Corporación Municipal, compartió con los residentes y visitantes una de las citas más importantes del calendario festivo del núcleo..

Como marca la tradición del primer día de las fiestas, la imagen de la patrona partió este año desde un domicilio diferente, concretamente desde la vivienda de Dolores Garrido Díaz, una costumbre que los vecinos mantienen viva generación tras generación gracias al compromiso de quienes ofrecen sus casas para albergar el inicio del recorrido procesional.

Antes de la salida, tuvo lugar el toque de honor, que corrió a cargo de María Márquez Garrido. A continuación, la procesión recorrió las calles de la barriada acompañada por numerosos vecinos y visitantes en una muestra de devoción y arraigo popular. Tampoco faltó la presencia de la Banda Municipal de Música, que dirige Alfonso Ortega.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando la cantante María Figueroa sorprendió a los asistentes con la interpretación de una canción dedicada a la Virgen de la Asunción. Como muestra de agradecimiento por su participación, la organización le entregó un obsequio, al igual que a Dolores Garrido Díaz por haber acogido la salida de la patrona desde su domicilio.

Tras la procesión, Micaela Gómez Márquez pronunció el pregón de las fiestas. Durante su intervención se proyectó un vídeo con fotografías de las verbenas celebradas en años anteriores, ofreciendo un recorrido por su historia reciente y despertando la emoción y los recuerdos entre los asistentes.

En su discurso, emergieron mensajes que pusieron en valor la identidad de la barriada, subrayando que «Zapata es una tierra bastante rica y productiva», que «los vecinos siempre están comprometidos a ofrecer sus casas para el inicio de la procesión de la patrona» y que «con trabajo y buena fe se puede conseguir de todo».

Asimismo, la comisión organizadora reconoció la colaboración del concejal de Fiestas, Andrés García, por su apoyo a las celebraciones de la barriada.

La jornada continuó on la elección del reinado de las fiestas. Daniela Jurado fue proclamada Reina Infantil; Lara Márquez fue nombrada primera dama infantil y María Dolores, segunda dama infantil. Isaías de la Rosa recibió el título de Míster Infantil.

En la categoría juvenil, Clara Reina fue elegida Reina, acompañada por Estrella Gómez como primera dama y Ángela Barea como segunda dama. Además, Toñi Barea y Juan Rubia fueron distinguidos como Pareja de Honor.

Las fiestas continuará hoy sábado con el tradicional concurso gastronómico, una celebración declarada de Singularidad Turística Provincial. Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de bebidas, callos y paella, además de actuaciones de grupos de baile y actividades para todos los públicos. El programa también acogerá la elección de la Reina Mayor y más sorpresas en la plaza del Llano de Zapata.