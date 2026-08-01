El evento se llevará a cabo el 7 de noviembre, según han acordado el Equipo de Gobierno Municipal y la Asociación José Ortega Munilla en una reunión celebrada esta mañana

El alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por varios miembros de la Corporación Municipal, ha mantenido un encuentro institucional con representantes de la Asociación de Legionarios de Honor José Ortega Munilla.

Durante la reunión, que se ha desarrollado en un ambiente de máxima cordialidad, los asistentes han intercambiado impresiones sobre la labor que desarrolla la asociación, así como sobre las actividades que impulsa para preservar y difundir los valores, la historia y las tradiciones vinculadas a la Legión Española.

Como gran novedad, Villanova y los miembros de la entidad han adelantado que Alhaurín de la Torre acogerá el día 7 de noviembre un gran acto institucional de homenaje a los Legionarios de Honor que existen en toda España, evento del que daremos más detalles próximamente.

Igualmente, en muestra de gratitud por la acogida y la atención recibida, los representantes de la asociación han hecho entrega al alcalde, Joaquín Villanova, de un obsequio conmemorativo, un gesto que simboliza el reconocimiento y la buena relación existente entre ambas instituciones.

El regidor ha agradecido la visita de la Asociación de Legionarios de Honor José Ortega Munilla y ha destacado la importancia de mantener la colaboración con el tejido asociativo del municipio, poniendo en valor el trabajo que realizan las entidades locales en favor de la participación ciudadana y la conservación del patrimonio histórico y cultural.