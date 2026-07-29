Alcalde, concejales y amigos rinden un emotivo homenaje a Juan José Peña por su jubilación, que supone el adiós del restaurante más antiguo del municipio después de siete décadas de servicio

‘Casa Peña’, el restaurante más antiguo de Alhaurín de la Torre con casi siete décadas de trayectoria en el mundo de la hostelería, echa el cierre tras la jubilación de su propietario, Juan José Peña Morales. Fundada en 1957 por José Peña e Inés Morales, ‘Casa Peña’, conocida en principio como ‘El Hogar’ al ser el bar del antiguo Hogar del Productor, en la actual sede del Museo Andaluz de la Educación, ha sido escenario de numerosas reuniones de amigos y familiares para multitud de celebraciones y el restaurante por el que, a diario, han pasado cientos de personas en todos estos año de historia.

Ahora al cumplir los 65 años de edad, Juan José Peña disfrutará de su merecida jubilación y la falta de personal y relevo generacional le aboca al cierre, que se producirá este próximo domingo, 2 de agosto. Por tal motivo, el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Comercio, María del Mar Martínez; otros ediles de la Corporación Municipal; así como familiares, amigos y vecinos de Juani Peña le han rendido un merecido homenaje antes del cierre.

Ha sido este miércoles en el mismo negocio y allí se le ha hecho entrega de una placa de recuerdo y agradecimiento por todos estos años de servicio al público alhaurino y de otros lugares que han pasado por el restaurante. Además, su hermana, Pepi Peña, ha recibido un ramo de flores en el mismo homenaje, ya que se ha tratado de un bar gestionado por la familia, primero sus padres y posteriormente ambos hermanos.

Villanova ha destacado el carácter siempre afable y muy humano de Juan Peña y el intenso trabajo que ha desarrollado todos estos años en el negocio, además de convertirse en un referente para la hostelería del municipio. También le ha felicitado por todos los amigos y clientes que ha tenido y que se han convertido en parte de su familia y le ha deseado una feliz jubilación y el poder disfrutar de más tiempo libre.

El regidor ha recordado que la familia siempre ha colaborado con las tradiciones del pueblo y “eso hay que reconocerlo”. Por su parte, Juan José Peña y su hermana Pepi Peña han tenido palabras de agradecimiento para todos los clientes que han pasado por su restaurante en estos setenta años, todos los trabajadores con los que ha contado el negocio y por supuesto palabras de recuerdo y emoción para sus padres, así como sus tías que siempre «dieron el callo» echando una mano. «He sido muy feliz en mi trabajo”, ha concluido.