El camino de La Ribera será objeto de trabajos de pavimentación durante la noche del 2 al 3 de agosto. Las obras podrán provocar cortes puntuales y restricciones al tráfico.

🚧 Importante aviso de obras | Trabajos de pavimentación en el camino de La Ribera de Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre quiere informar a la ciudadanía de que entre 21:00 horas de mañana domingo 2 de agosto y las 07:00 horas del lunes 3, se llevarán a cabo trabajos de pavimentación en el camino de La Ribera, que forma parte de una obra de mejora general de carriles, accesos y vías secundarias de varias zonas rurales cercanas.

Durante la ejecución de los trabajos podrán producirse cortes puntuales y restricciones al tráfico en estas vías.

Se han elegido estas horas nocturnas para propiciar la menor afección posible a los conductores y para evitar las horas de sol, debido a a las altas temperaturas, con idea de proteger a los trabajadores.

Pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar y agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

Asimismo, se ruega a los conductores y usuarios que respeten la señalización provisional y sigan los itinerarios alternativos habilitados, con el fin de garantizar la seguridad de todos y facilitar el desarrollo de las obras.

Gracias por su colaboración.