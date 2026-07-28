Hoy ha tenido lugar la segunda y última sesión de julio, con un animado debate sobre la novela ‘Me llevaré el fuego’, de la escritora francomarroquí Leila Slimani

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga ha acogido la segunda y última sesión de los Clubes de Lectura en su edición de verano, con lo que se pone punto final a esta actividad, hasta el comienzo de la nueva temporada 2026/27, el próximo mes de septiembre. En esta ocasión, la novela elegida ha sido ‘Me llevaré el fuego’, de la escritora francomarroquí Leila Slimani, a la que estos grupos pudieron conocer hace unos meses en una visita a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con ocasión de la presentación de ese mismo libro.

La obra sometida a debate invita a los lectores a adentrarse en una historia cargada de emociones, memoria y búsqueda de identidad. El texto de Slimani pone el broche final a la trilogía ‘El país de los otros’, una monumental saga que retrata, a través de las vivencias de sus protagonistas, las profundas transformaciones, en ocasiones traumáticas, de la sociedad marroquí.

Tanto hoy como el pasado 14 de julio, los participantes han tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, debatir sobre los principales temas que aborda la novela y analizar el estilo narrativo de la autora, generando un enriquecedor diálogo en torno a una obra que ha despertado un gran interés entre los asistentes.

Como es habitual, los clubes de lectura constituyen una iniciativa consolidada dirigida a los amantes de los libros que desean compartir impresiones, reflexiones y experiencias en torno a una obra literaria en un ambiente cercano y participativo.

La técnica de la Biblioteca Municipal, Isabel Luque, ha realizado una valoración muy positiva de esta nueva sesión del club de lectura. «Cada encuentro demuestra que la lectura es mucho más que un acto individual. Compartir diferentes puntos de vista sobre una misma obra enriquece la experiencia de cada lector y convierte el club en un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal», destaca. Asimismo, subraya que la participación y el interés que muestran los asistentes en cada edición reflejan el importante papel que desempeña este tipo de iniciativas en la dinamización cultural de la biblioteca y en el fomento del hábito lector.

Con esta propuesta, la Biblioteca Municipal, dependiente del Área de Cultura, que dirige Manuel López, continúa impulsando el gusto por la lectura y ofreciendo espacios de encuentro cultural para la ciudadanía durante el periodo estival, consolidando el Club de Lectura como una de las actividades más apreciadas por los usuarios del centro público.

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