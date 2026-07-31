Danza, teatro, flamenco y un curso de preparación para las pruebas de acceso a Arte Dramático forman parte de la programación que arrancará el próximo mes de septiembre

El Centro Cultural La Platea de Alhaurín de la Torre ya ha abierto el periodo de información para los Talleres de Artes Escénicas 2026/2027, una propuesta formativa que comenzará el próximo mes de septiembre y que vuelve a apostar por la formación artística para niños, jóvenes y adultos.

La programación incluye clases de danza jazz, teatro infantil, teatro junior, teatro para adultos, flamenco y un curso de preparación para las pruebas de acceso a Arte Dramático e Interpretación, ofreciendo una amplia variedad de disciplinas adaptadas a diferentes edades y niveles.

Formación artística con tarifas especiales

Uno de los atractivos de estos talleres es que cuentan con tarifas especiales al tratarse de talleres municipales, facilitando el acceso a la formación escénica.

Entre las propuestas destaca el teatro infantil, dirigido a niños de 8 a 12 años, así como el teatro junior, para jóvenes de 13 a 17 años, mientras que el grupo de teatro para adultos está destinado a mayores de 18 años.

La oferta se completa con las clases de danza jazz, impartidas por Mar Ortiz, y los talleres de flamenco, con formación a cargo de Lourdes Nieto y Sergio Maqueda, que abarcan distintos niveles, además de cursos específicos de sevillanas.

Preparación para acceder a Arte Dramático

Como novedad dentro de la programación, La Platea ofrece un curso de preparación para las pruebas de acceso a Arte Dramático e Interpretación, pensado tanto para quienes desean acceder a estos estudios como para aquellas personas que buscan una formación sólida en artes escénicas.

El curso aborda aspectos como la técnica vocal, la interpretación y la expresión corporal y coreografía para teatro musical, con el objetivo de dotar al alumnado de las herramientas necesarias para afrontar las pruebas de acceso y desarrollar sus capacidades interpretativas.

Está dirigido a personas a partir de 16 años, se desarrollará de septiembre a junio, tendrá una duración de 9 horas mensuales (viernes) y las plazas son limitadas.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden solicitar información o resolver cualquier duda a través del teléfono o WhatsApp 627 66 19 01.

Las clases se impartirán en el Centro Cultural La Platea, situado en calle Goleta, s/n, urbanización Retamar-Capellanía, junto al colegio Algazara.

Con esta nueva programación, La Platea continúa consolidándose como uno de los espacios culturales de referencia en Alhaurín de la Torre para la formación en artes escénicas, ofreciendo un abanico de disciplinas que fomenta la creatividad, la expresión artística y el desarrollo personal desde edades tempranas hasta la edad adulta.