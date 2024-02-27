Ya están a la venta las localidades para este espectáculo y se pueden adquirir a través de Mientrada.net y en la propia Finca El Portón. El precio es de 15 euros (menores de un año no pagan). La función combina humor y circo con los temas más conocidos del grupo

El gran espectáculo para niños que supone Cantajuego regresa a Alhaurín de la Torre el próximo domingo, 7 de abril, a las 12 de la mañana en el auditorio de la Finca Municipal El Portón con su show ‘El payaso Tallarín’. El evento fue presentado por el concejal de Actividades en El Portón, Andrés García, y las técnicas del área.

Será otra función más en Alhaurín de uno de los grupos más conocidos y esperados por los niños y niñas, que desde bien pequeños escuchan sus canciones y disfrutan con sus coreografías. En este caso es el payaso Tallarín el protagonista que dirige a sus alumnos más aventajados con la visita especial de Coco, Pepe y muchos más amigos: entre preparativos y entrenamientos circenses se irán desarrollando las tramas al ritmo de los grandes hits de Cantajuego.

Las entradas ya están a la venta en el portal www.mientrada.net y en la propia Finca El Portón. El precio es de 15 euros por persona, aunque los menores de un año no pagan. Andrés García ha afirmado que desde su concejalía están muy contentos de recibir de nuevo a este grupo en Alhaurín de la Torre y, además, con su nuevo espectáculo, pues los dos anteriores que habían realizado también fueron exhibidos en El Portón siempre con un lleno absoluto. García enfatizó que se hace una apuesta por todos los estilos y géneros musicales y teatrales para que todos los públicos se sientan identificados y acudan a los mismos.

Venta de entradas: https://www.mientrada.net/evento/cantajuego-payaso-tallarin/