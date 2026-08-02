Un total de ,170 platos se presentan al certamen, en una jornada con récord de visitantes

MÁS INFORMACIÓN:

El XXXV Concurso Gastronómico de Zapata, que forma parte del programa de actividades de su Feria en honor a la Virgen de la Asunción, ha sido de nuevo un éxito absoluto de participación, con cientos de personas que han disfrutado del inmejorable ambiente en la plaza del Llano de la barriada, y un total de 170 platos presentados, según el dato aportado por la organización que es la Comisión de Fiestas.

El festival culinario ha vuelto a contar con numerosos asistentes de otros puntos de la provincia, e incluso fuera de ella, atraídos por la curiosidad de alegrarse el paladar con las suculentas especialidades objeto del certamen.

El popular concurso culinario, nacido en 1990 al amparo de la Comisión de Fiestas de la peña de este coqueto núcleo, y que fue declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, volvió a ser el gran punto de encuentro de los amantes de la buena cocina en este primer fin de semana de agosto.

El concurso se ha desarrollado en las instalaciones de la Peña Zapata, donde el jurado, dividido en tres sectores –primeros, segundos y postres-, se disponía a examinar las 170 recetas presentadas a concurso. Ha sido un trabajo “duro” el de los jueces, pero todos han quedado muy conformes con el alto nivel de calidad, presentación y sabor.

Los miembros del jurado eran tanto de la barriada y de la comisión organizadora como numerosos invitados. Todos se han mostrado gratamente sorprendidos con la calidad de las aportaciones, que este año han trabajado más que nunca en sabores, presentación y originalidad.

El alcalde, Joaquín Villanova, también ha asistido al encuentro, junto al concejal de Fiestas, Andrés García, y otros ediles de la Corporación Municipal.

La gran particularidad de este festival de la buena mesa es que, una vez juzgados, los platos – 26 primeros, 75 segundos y 68 postres- pasan a distribuirse entre las familias reunidas en la plaza, que dan buena cuenta de los alimentos, además de las raciones gratuitas de paella repartidas, callos, bebidas y más de una treintena de sandías del terreno, aportadas por la familia Torres.

Tras la difícil elección, fruto de una larga deliberación, los jueces han otorgado los siguientes premios’

PRIMER PLATO

1º) Antonia Márquez con “Caracoles”

2º) Ana Márquez Medina con “Cazuela de pescado”

3º) María José Montilla con “Salmorejo”

SEGUNDO PLATO

1º) Mari Garrido Gálvez con “Costillas”

2º) Mari Garrido con “Costillas”

3º) Carmen Garrido con “Carrillada”

POSTRES

1º) Juan Antonio Rojas con “Tarta de queso con viñas”

2º) Neyzan con “Arroz con leche”

3º) Mariví Cordero con “Tarta Lotus”

PLATO MÁS ORIGINAL

El premio ha recaído en Carmen Garrido con “Pajaritos estilo Juan Mateo ”.

Como reina del verano ha sido elegida Antonia Márquez Rubia y han recibido un reconocimiento Reme y Mateo que son vecinos de la barriada y Joaquín Villanova, el alcalde, por parte de la Asociación de Vecinos.

Durante y después del concurso han tenido lugar numerosas actuaciones de baile y de animación, como el grupo Las Terremoto, que han puesto a todo el público a bailar y a divertirse.