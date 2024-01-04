Los cursos, dirigidos principalmente a desempleados, tienen como objetivo contribuir a que los jóvenes accedan a un puesto de trabajo

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha aprobado 42 acciones formativas, seis de ellas en Málaga, que se desarrollarán en 2024 y que están destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad. El objetivo es mejorar la cualificación de los andaluces y de esta manera incrementar su empleabilidad, en especial de la población juvenil. Esta formación se impartirá en un total de 40 centros públicos andaluces de FP.

De las 42 ofertas formativas, la mayoría, 41, son en modalidad completa, es decir, los solicitantes podrán cursar todos los módulos profesionales de siete certificados de profesionalidad, correspondientes a las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Industrias Extractivas e Instalación y Mantenimiento. Un centro ofertará un único módulo formativo de operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, de 150 horas.

Los cursos están dirigidos prioritariamente a personas desempleadas, aunque hasta un 40% de las plazas podrán ser ocupadas por trabajadores en activo. Además, son formaciones presenciales y se impartirán en grupos de 15 personas. Estas actuaciones cuentan con una financiación de más de 1.945.000 euros.

Se trata de una oferta de formación flexible, accesible, impartida por los propios docentes de FP y adaptada a las necesidades individuales y colectivas y con una gran demanda en cada provincia andaluza, y por tanto, con una alta empleabilidad. En concreto, durante 2024 se llevarán a cabo las acciones formativas de Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial, con un total de 510 horas; Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, de 390 horas; Operaciones auxiliares de fabricación mecánica, con 440 horas; Montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial, de 690 horas; Excavación subterránea con explosivos, con una duración de 650 horas; Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial (590 horas); y, por último, el curso de Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción, con 570 horas.

Por provincias, en Almería se desarrollará una acción formativa, siete en Cádiz, cinco en Córdoba y en Granada, tres en Huelva, seis en Jaén y en Málaga y nueve en Sevilla.

Los centros que se han sumado a esta iniciativa han elaborado proyectos de implementación y desarrollo de estas acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para adecuarlas a las demandas y necesidades del tejido productivo.

Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales en el ámbito de la administración laboral. Por tanto, se trata de proporcionar la formación requerida por el sistema productivo, con el fin de reconocer un determinado perfil profesional que incluya un conjunto de competencias identificables dentro del tejido empresarial y valoradas en el mercado laboral. Estas acciones formativas se suman a las ya puestas en marcha desde el mes de septiembre, donde participan un total de 73 centros educativos públicos de Formación Profesional, con 199 cursos, la mayoría, 191, son módulos formativos.

Las acciones formativas aprobadas se pueden consultar en el siguiente enlace: https://lajunta.es/4jj3x