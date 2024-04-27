La iniciativa, totalmente gratuita, ha tenido una buena acogida, con todas las plazas agotadas. Iba dirigida a jóvenes de entre 7 y 12 años para que aprendieran en un entorno divertido y educativo

Este viernes ha tenido lugar un taller de creación y programación de videojuegos en la Casa de la Juventud. El evento ha sido organizado por el Área de Juventud que dirige Iraya Villalba.

El taller estaba centrado en el uso de la plataforma Roblox y estaba dirigido a chicos y chicas de 7 a 12 años. La actividad era completamente gratuita y era una gran oportunidad para que los jóvenes interesados en los videojuegos aprendiesen sobre programación y creación en un entorno divertido y educativo.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, hizo una valoración muy positiva de la actividad por la gran acogida que había tenido con todas las plazas agotadas. Además, Villalba aseguró que desde el Área de Juventud no paran de trabajar en actividades pensando por y para los jóvenes.