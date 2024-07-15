Vecinos, colectivos y autoridades han visitado este lunes la iglesia de San Sebastián para la tradicional ofrenda floral previa a la procesión de mañana, 16 de junio. La música la ha puesto el Coro La Alegría.

Numerosas personas y colectivos alhaurinos han participado la tarde de este lunes, 15 de julio, víspera de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, en la ofrenda floral que se ha realizado a la imagen en la Parroquia de San Sebastián. La actividad, organizada por la Asociación de Vecinos Barrio Viejo Virgen del Carmen, ha contado con la actuación del Coro La Alegría del Centro del Mayor, que ha puesto sus sonidos mientras los representantes de colectivos, cofradías y asociaciones han depositado sus centros florales de claveles blancos a los pies del trono de la Virgen del Carmen.



Flores que servirán para adornar el trono de la imagen en su procesión de mañana 16 de julio. En el acto no ha faltado el alcalde, Joaquín Villanova y el edil de Fiestas y Turismo, Andrés García, así como la concejal de Juventud, Iraya Villalba. Asimismo, la presidenta de la asociación del Bario Viejo Virgen del Carmen ha ejercido de anfitriona junto a los miembros de su junta directiva.

De esta manera ya está todo preparado para que la venerada imagen recorra las calles del Barrio Viejo en su anual procesión de gloria tras la celebración de la eucaristía, que comenzará a las ocho y media de la tarde predicada por el párroco, Reinaldo Aguilera, y cantada por el Coro Jabalcuza. La procesión abandonará la Plaza de la Concepción para seguir por Eduardo Ocón, Plaza del Conde, Ramón y Cajal, Salvador Rueda, Plaza de San Francisco, Albaicín, Santa Teresa de Jesús, Daoiz y Velarde, Jesús del Gran Poder, Almidón, Daoiz y Velarde, y Cantarranas hasta encerrarse de nuevo en el templo alhaurino.

La Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ pondrá los acordes musicales tras el trono y en varios puntos del recorrido cantarán los grupos alhaurinos Solera y Raíces y Horizontes.