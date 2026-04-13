El Centro Cultural ha acogido este fin de semana las semifinales del concurso que organiza la Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre con la colaboración del Ayuntamiento, uno de los más antiguos dedicados al género y que celebrará su final el 16 de mayo

La Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre (AMAT) ha organizado durante este pasado fin de semana las semifinales de su XXII Certamen Torre de Coplas ‘Marifé de Triana’, el histórico concurso dedicado al género que se celebra con la colaboración del Ayuntamiento. El jurado seleccionará a cinco artistas para la gran gala final del 16 de mayo en El Portón.

En total, las semifinales, presentadas por Jesús González, han contado con la participación de unos 18 cantantes, tanto hombres como mujeres, y han tenido lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’. La presidenta de AMAT, María Fernández, ha felicitado a los participantes y les ha deseado mucha suerte. Fernández ha hecho un llamamiento a llenar El Portón el 16 de mayo y demostrar que Alhaurín apoya a la copla y la causa benéfica de esta asociación.