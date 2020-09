(Chico López) Gracias Dani (Gabana), Gracias Concejalía de Cultura, Gracias Organización y Gracias a The Queen Generation por hacer que por fin arranque de mis miedos cotidianos de época de pandemias y me traslade a mi generación más añorada, los años 80.

Ayer tarde pudimos disfrutar en las instalaciones de la Finca Cultural de Alhaurín de la Torre, El Portón de una velada de música de nuestra época, con, primero, los teloneros en primera sección, el grupo Cara B, haciendo unas versiones de temas de los 80 pero de forma fresca, dicharachera, hasta con buen humor, hasta dar paso al esperado Show Musical de manos de nuestros vecinos Italianos de Queen Generation.

Noche de Magia musical

De la mano de Nix Mercury, quien imita perfectamente al mítico Freddy, el grupo puso en escena una serie de temas de los mas conocidos y aplaudidos del repertorio de la banda inglesa. Un Brian May, Vito Dematteis, con sonido de cuerdas totalmente Queen lleva tocando desde hace mas de 15 años, a la batería el profesor de percusión Giuseppe Bolettieri, haciendo un clon de Roger Taylor y por ultimo, Luigi Bolettieri al bajo como John Deacon, marcando el ritmo inconfundible en numerosas canciones como el Another One Bites the Dust.

Temas de siempre

Ese miedo que durante meses he tenido, dado mi carácter de hipocondría, y que se hace valedor del refrán “El Miedo Guarda La Viña”, es el que hasta ahora me tenia atemorizado y sin muchas salidas a eventos o aglomeraciones, y que mejor forma de perderlo, sin bajar la guardia, que erizándome el vello a ritmo de los mejores temas de Queen:

Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free .

. The Show Must Go On .

. Under Pressure .

. Don’t stop me now .

. Another One Bites the Dust.

Somebody to Love.

We Will Rock you

Crazy Little Thing Called Love.

Algunos de los temas que hicieron vibrar y disfrutar a los que estuvimos allí.

El Evento fue también un estupendo motivo para reencuentro con grandes amigos, algunas personas que no veía desde casi un año, mucha representación social de Alhaurín, y un presentador de lujo para la ocasión, Rafa Rodríguez.