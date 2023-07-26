El auditorio de El Portón ha acogido un fantástico espectáculo con más de 30 artistas sobre el escenario en el marco de una gira en la que esta prestigiosa compañía actúa en unas pocas ciudades. El evento se enmarcaba dentro del programa Estivalh de conciertos y actividades durante el verano

MÁS INFORMACIÓN:

El auditorio al aire libre de la Finca El Portón ha vivido este martes una nueva jornada del ciclo Estivalh con la puesta en escena de un increíble espectáculo a cargo de el Gran Circo Acrobático de China, en una de las únicamente 20 funciones que están llevando a cabo en nuestro país. Numerosas personas acudieron para no perderse esta original función en la que predominó el público familiar.

El medio de comunicación The New York Times ha calificado este espectáculo como “un deleite para los cinco sentidos”. Por el escenario han pasado más de 30 artistas, muchos de los cuales son medallistas olímpicos y otros procedentes del famoso Circo del Sol.

El público acompañó por un espacio inexplorado al protagonista, un niño muy valiente que se adentra a lo desconocido al abrir las puertas de la fantasía. Un mundo en el que la magia está por todas partes, contada a través de la danza y la expresividad de los artistas participantes, entre la espectacularidad y el minimalismo, con malabares, acrobacias y coreografías al ritmo de la música de aires orientales, el colorido de los trajes y de las luces.

Una apuesta de casi dos horas de duración para todos los públicos que ha registrado una excelente entrada. El evento ha estado organizado por la Concejalía de Festivales, Conciertos y Actividades en El Portón, que dirige Andrés García, desde la cual se ha valorado de forma muy positiva esta novedosa cita en Alhaurín de la Torre. Además, resaltaron que esta compañía está llevando a cabo una gira por España con solo 20 funciones, una de las cuales ha llegado a la localidad «por lo que podemos considerarnos unos afortunados».

La siguiente cita en El Portón es la noche de este miércoles con el espectáculo de humor de El Morta ‘Intríngulis. La comedia’ a partir de las 21 horas con entradas a 5 € en Mientrada.net, en las oficinas de la Finca El Portón o bien entradas con invitación gratuita para los mayores en el Centro del Mayor.

(MÁS FOTOS EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL AYUNTAMIENTO)