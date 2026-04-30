Inaugurada en La Platea una exposición con las imágenes premiadas y finalistas en el certamen que organiza la asociación Asfoalh. Miguel Nogués ha recibido el segundo premio y José M. Rodríguez el tercero

La Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre (Asfoalh), junto al Área de Cultura, el Centro Cultural de La Platea y la Federación Andaluza de Fotografía, han celebrado en la tarde de este jueves la entrega de premios del III Concurso Fotográfico Semana Santa Alhaurín de la Torre.

El acto ha tenido lugar en La Platea, donde se han congregado participantes, aficionados a la fotografía y representantes institucionales como el alcalde y el concejal de Cultura en un ambiente marcado por el reconocimiento al talento local.

El regidor, Joaquín Villanova, y la vicepresidenta de Asfoalh, Virtudes Salcedo, han sido los encargados de entregar los galardones a los finalistas y a la ganadora de esta tercera edición del certamen. En esta ocasión, Aure Montiel ha obtenido el primer premio, dotado con 300€, con una imagen de un incensario en las manos de un monaguillo echando el humo con su particular olor a incienso en la procesión de la Amargura; mientras que Miguel Nogués se ha alzado con el segundo puesto premiado con 200€ en una instantánea del Santísimo Cristo de la Vera Cruz ; y José M. Rodríguez ha conseguido el tercero dotado con 100€ con una imagen de Nuestra Señora de la Soledad en su trono, tras la valoración del jurado de las numerosas obras presentadas.

Además ha habido tres accésit que se han llevado una power bank cada uno.

Durante su intervención, el regidor ha destacado el creciente interés que despierta la fotografía en torno a la Semana Santa local a la que ha definido como “de las más potente de Andalucía”. Ha señalado que cada año son más los fotógrafos aficionados que se pueden ver en las procesiones del municipio, captando imágenes de gran calidad y sensibilidad artística.

Asimismo, ha subrayado que Alhaurín de la Torre es un municipio profundamente vinculado a la tradición cofrade, lo que explica el aumento progresivo de participantes y el nivel cada vez más alto de las instantáneas presentadas al concurso.

La consolidación de esta tercera edición confirma el arraigo de la iniciativa dentro del calendario cultural local y el interés por preservar, a través de la fotografía, los momentos más emblemáticos de la Semana Santa. Las obras seleccionadas y premiadas, un total de 20, forman parte de una exposición que podrá visitarse hasta el próximo 14 de mayo para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una muestra que combina tradición, arte y memoria colectiva.