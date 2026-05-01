(Redacción M.M.C.) Fulanita Fest 2026 convertirá a Fuengirola en uno de los principales epicentros de la visibilidad LGTBI+ en femenino del 25 al 31 de mayo, con un cartel musical encabezado por Fangoria, Chanel y Natalia Lacunza, además de una programación cultural diversa.

Uno de los momentos más destacados será la visita de las actrices Leisha Hailey y Katherine Moennig, protagonistas de la icónica serie The L Word. Ambas participarán en un encuentro con fans y firmarán su libro So Gay For You, en una cita que promete ser uno de los grandes reclamos del festival.

Música, cultura y diversidad durante una semana

El festival arrancará el martes 25 de mayo con la exposición colectiva «Let’s Fest!!» en la Casa de la Cultura, centrada en la comunidad LGTBI+.

El miércoles 27 de mayo será el turno de la performer Miss Beige con «Secretos de alcoba», una propuesta escénica sobre el consentimiento y la mirada ajena.

El jueves 28 de mayo tendrá lugar la 4.ª Muestra de Artistas Andaluzas en el Puerto Deportivo, una plataforma para impulsar talento emergente.

El viernes 29 de mayo se celebrará la Fiesta de Bienvenida en el Castillo Sohail, con actuaciones en directo de Aiko y Laura Gallego, además de sesiones de DJs como Lunnas DJ, Cori Matius, Mery Martín y Adame.

Gran jornada musical en Marenostrum

El plato fuerte llegará el sábado 30 de mayo en el recinto Marenostrum Fuengirola, con un cartel encabezado por Fangoria, Chanel y Natalia Lacunza, junto a otros nombres como Jennifer Cooke, Violeta, LaGore y Bailaferias.

Actividades paralelas y cierre

El festival incluirá el programa “Fulanita Experience”, con actividades deportivas (fútbol, voley y baloncesto femenino) y cine LGTBIQA+, además del espacio “Fulanita en Familia” un lugar dedicado a celebrar y validar todas las formas de crianza.

El cierre será el domingo 31 de mayo en el Castillo Sohail con un brunch festivo que combinará gastronomía, incluida la popular “Gran Paella Bollera” y música en directo, con actuaciones de Maruja Limón y sesiones de DJs como Sofía Cristo, Claudia León y Flashback Dls.

Un referente en la agenda cultural andaluza

Con esta edición, el Fulanita Fest refuerza su posición como uno de los eventos LGTBI+ más destacados del sur de España.